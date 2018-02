Víkend přinese teploty kolem nuly a v neděli další sněžení

Závěr týdne nabídne počasí se zmenšenou oblačností a odpoledními teplotami kolem nuly. Změna přijde v neděli, kdy by měla přecházet přes naše území od západu tlaková níže, s níž by mělo přijít další sněžení. Novinkám to řekla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.