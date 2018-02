Praha letos začne se zklidňováním magistrály

Již letos by mělo dojít k prvním úpravám pražské magistrály. Budou lépe seřízeny semafory a zlepšit by se měly rovněž přejezdy pro cyklisty. K omezení dopravy by zatím docházet nemělo. V úterý po jednání rady města o tom informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.