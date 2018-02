Praha souhlasí se zákazem vjezdu kamiónů do města, rozhodne silniční úřad

Rada města v úterý schválila návrh opatření, které by zakázalo kamiónům nad 12 metrů délky vjezd do Prahy. O zákazu vjezdu bude rozhodovat silniční úřad. Kamióny by zmizely například z Jižní spojky a byly by vytlačeny na objízdné trasy ve Středočeském kraji, jehož obce proti takovémuto řešení protestují.