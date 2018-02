„Chtěl bych vidět, jak by poslanci SPD mluvili, kdyby tam zemřel někdo z jejich předků a pak pro ten odkup hlasovala celá vláda včetně ministrů za ANO,” napsal na Twitteru bývalý ministr zemědělství a současný poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kdyby blbost nadnášela, ani by se nemusel pan poslanec a celá SPD vybrušovat. Jinak chtěl bych vidět jak by poslanci SPD mluvili, kdyby tam zemřel někdo z jejich předků a pak pro ten odkup hlasovala celá vláda včetně ministrů za ANO! pic.twitter.com/0D7rel8PmD — Marian Jurečka (@MJureka) 5. února 2018

Odkup vepřína v Letech za 450 miliónů korun na konci minulého vládního období odsouhlasila vláda Bohuslava Sobotky. Za jeden ze splněných slibů občanům to označil tehdejší ministr kultury Daniel Herman.

SPD zpochybňuje romský holokaust



Právě na něj reagoval poslanec Miloslav Rozner, když na sjezdu SPD prohlásil, že není takový odborník jako on. „Ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,” řekl v nahrávce, kterou 4. února v pořadu 168 hodin odvysílala Česká televize.

Romský holokaust zpochybnil i předseda SPD Tomio Okamura, když pro DVTV 27. ledna řekl, že na základě četby knihy „Tábor Lety, fakta a mýty”, tábor nebyl oplocen. „V knize je například napsáno, že ten tábor nebyl oplocen, že tam měli lidi v podstatě volný pohyb,” uvedl Okamura.

Herman: Okamurova slova mě nepřekvapují



Daniela Hermana Okamurova slova ale nijak nepřekvapují. „Okamura mi osobně v Poslanecké sněmovně řekl, že jeho strategií je nejprve lidi vystrašit, aby posléze mohl zachraňovat. Že zpochybňuje romský holokoaust, mě nepřekvapuje,” uvedl Herman.

Vyjádření poslance Roznera glosoval i nejmladší poslanec za TOP 09 Dominik Feri. „Bejval to hodnej kluk. Rád si hrál s bruskou. Nikomu by neublížil. Pak se ale začal vyjadřovat k táboru v Letech, kde zemřelo 326 lidí a odkud byli vězni transportováni do Osvětimi,” napsal si Feri na Facebook v narážce na slova Radima Fialy, kdy hájil Roznera při volbě členů sněmovních komisí. [celá zpráva]

Petice za nesouhlas s Okamurovými výroky



V obci Lety na Písecku byl za druhé světové války pracovní a sběrný tábor pro Romy, nově tam vznikne pietní místo, o jehož podobě povede muzeum debatu s odborníky i veřejností. Stát koupil vepřín za 450 miliónů korun. Přes 100 miliónů se odhadují náklady na úpravu areálu a vybudování piety.

Jako nesouhlas s výroky Tomia Okamury sepsala hrstka občanů i petici. K jejímu podpisu vyzývá například i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jiní občané zase na Miloslava Roznera podali trestní oznámení za trestný čin popírání holokaustu.