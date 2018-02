Babiš připustil v rozhovoru pro sobotní Právo předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve Sněmovně důvěru. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. Chovanec soudí, že jde o určité vyhrožování, aby další jednání o novém kabinetu dospěly k dohodě. „Andrej Babiš ví, jak uhodit hřebíček na hlavičku,” řekl Chovanec.

Hamáček: Je to nátlak



Podobně jako Chovanec se vyjádřil v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize místopředseda ČSSD Jan Hamáček. Hrozit předčasnými volbami je opravdu nátlak, uvedl. Podotkl také, že ve Sněmovně nevidí vůli k rozpuštění dolní parlamentní komory, což by byla cesta k novým volbám.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v neděli komentoval Babišovy výroky slovy, že Babiš „je zvyklý tlačit věci dopředu”. Konec února pro dokončení rozhovorů o vládě Vondráček chápe jako ideální předpoklad, na týdnu nebo dvou týdnech navíc by podle něho nezáleželo.

„Náš úkol je stabilní vláda s důvěrou,” řekl Vondráček v debatě v České televizi. Soudí, že třetí pokus k sestavení kabinetu, při němž by kandidáta na premiéra navrhoval on jako šéf Sněmovny, nebude zapotřebí.

Pospíšil poukázal na to, že ANO nemá ústavní většinu nutnou pro rozpuštění Sněmovny. Jinak by mohl dolní komoru rozpustit po neúspěšném třetím pokusu o sestavení vlády s důvěrou prezident Miloš Zeman, který ale deklaroval, že předčasné volby nechce, připomněl šéf TOP 09. Zdůraznil, že politickou odpovědnost za sestavení vlády má hnutí ANO vzhledem k vítězství v říjnových volbách. Pokud se to hnutí nepodaří, půjde o selhání ANO a Babiše, dodal Pospíšil.

Čekání na výsledky sjezdu ČSSD



Chovanec i Pospíšil zmínili možný kabinet na půdorysu ANO, SPD a KSČM. ANO ale nyní čeká, jak dopadne sjezd sociální demokracie v polovině února. Chovanec, jeden z kandidátů na předsedu strany, soudí, že ČSSD potřebuje zejména vlastní restart. Jediná ambice ČSSD k vládě je podle něho ta, aby byla proevropská, což se podle Chovancova dřívějšího vyjádření neslučuje s názory Okamurova hnutí SPD. „My v ní vůbec nemusíme sedět,” řekl v neděli statutární místopředseda ČSSD.

Hamáček, další z předsednických kandidátů strany, vládní spolupráci s ANO připustil. „Jaký bude mandát sociální demokracie pro jednání s ANO, rozhodne náš sjezd,” řekl Hamáček v ČT. Názory v sociální demokracii nejsou podle něho jednotné.

Lídři ČSSD a TOP 09 v diskusi v televizi Prima shodně uvedli, že se případných předčasných voleb neobávají. Podle Chovance ale nutné nejsou. Hamáček označil předčasné volby za "nekomfortní variantu". Pospíšil mluvil v souvislosti s volbami o případné spolupráci středových a pravicových stran. Z jeho vyjádření vyplynulo, že jde zejména o Starosty a nezávislé a o KDU-ČSL.