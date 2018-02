V týdnu od 5. do 11. února by se noční teploty měly pohybovat v intervalu -6 až -12 stupňů Celsia, při vyjasnění mohou být ještě nižší. Denní se budou pohybovat mezi 0 až -5 stupni.

Oteplovat by se mělo až v polovině února, kdy by teploty měly vystoupit na hodnoty kolem průměru pro tuto roční dobu. Noční teploty by se měly pohybovat od -3 až do -10 stupňů, denní pak v intervalu -2 až 5 stupňů.

V podobném duchu by měl být charakter počasí i třetí únorový týden, a to v období od 19. do 25. 2. V noci by mělo mrznout a teploty klesat až k -10 stupňům, během dne by se měly pohybovat nad nulou v intervalu 1 až 5 stupňů.

Na začátku března předpovídají meteorologové pro noc mráz, kdy by teploty mohly klesnout až k -12 stupňům, během dne by se měly držet na úrovni kolem 5 stupňů.

Meteorologové upozorňují, že během období od 5. února do 4. března může docházet i k výraznému kolísání teplot v jednotlivých dnech. Nicméně období bude jako celek teplotně průměrné. Z hlediska srážek se neočekávají velké odchylky, ve všech týdnech předpokládají srážkově normální průběh počasí.