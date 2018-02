Přilby do vrtulníků, noční vidění. Armáda chystá nákupy za čtvrt miliardy

Téměř 225 miliónů korun bez DPH hodlá v příštích letech česká armáda vyplatit za nové přístroje pro noční vidění, letecké přilby a systém pro sběr údajů z palubních počítačů. Příslušné smlouvy by měl resort obrany uzavřít už v příštích dvou měsících. Vyplývá to z dokumentů, které vládě předložila ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) a kterými by se měli ministři zabývat ve středu.