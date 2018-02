„V chřipkové epidemii už vlastně jsme. Každý týden přibývá deset až dvacet procent nemocných ve všech krajích a ve všech věkových skupinách,“ uvedla odbornice. Podle ní nejvyšší nemocnost je aktuálně v Libereckém, Jihomoravském, Jihočeském, Moravskoslezském a Středočeském kraji a k epidemii se blíží hlavní město Praha.

Bezprostředně na chřipku už zemřelo pět lidí starších 60 let. Dalších 33 klinicky závažných případů chřipky vyžaduje intenzivní péči a pacienti leží většinou na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích.

Největší nárůst mezi školáky



Celonárodně již je zhruba 1500 nemocných na 100 tisíc obyvatel, což je práh epidemie, a nejvyšší nárůst počtu nemocných je v kategorii školáků od šesti do 14 let. Protože však od pátku začínají pololetní prázdniny, může v této kategorii počet nemocných mírně poklesnout. „Zpravidla po návratu do kolektivu se ale virus opět rychle rozšíří a nemocnost dětí jde prudce nahoru,“ uvedla odbornice.

Jednotlivé kraje reagují na nárůst chřipkových onemocnění tím, že pro návštěvy uzavírají nemocnice, ale i domovy důchodců, sociální ústavy a další zařízení. Není však důvod k tomu, aby byly vyhlášeny tzv. chřipkové prázdniny, jako tomu v minulosti již několikrát bylo.

Chřipka je kapénková nákaza a šíří se smrkáním a kýcháním. „Lidé by k sobě měli být ohleduplní, a pokud cítí, že mají chřipku nebo jsou silně nachlazeni, měli by zůstat doma a na veřejnosti si chránit ústa při smrkání a kašlání kapesníkem nebo rukou,“ uvedla Havlíčková. Virus chřipky totiž letí až dva metry a v tomto okruhu může všechny nakazit.