Jak ovlivní politiku to, že Miloš Zeman obhájil post prezidenta?

Zajímavým momentem prezidentské volby určitě byla třetí nejvyšší volební účast od vzniku ČR. Myslím, že to je důležité i z hlediska posuzování politické situace, která v tomto ohledu není tak špatná, jak se možná jeví.

Znovuzvolení Miloše Zemana pokládám za posílení politické stability v situaci, kdy ve Sněmovně je jedna silná a osm podstatně slabších a velmi fragmentovaných stran a jedná se o vzniku nové vlády. Tady role prezidenta může být velká. Proti tomu postoje pana Drahoše k vytváření kabinetu a jmenování premiéra byly z ústavního i politického hlediska zvláštní.

ČSSD by měla být v koalici s ANO, zvolení Zemana může situaci vyjasnit

Jelikož nehrozí střídání, tak Babiš bude mít větší čas na vytvoření vlády, která by mohla získat důvěru ve Sněmovně. Nemyslím si, že by byl dobrým fenoménem vznik menšinové vlády, která by se musela třást při každém hlasování o zákonech.

Co bude znamenat zvolení Zemana pro ČSSD?

Jeho zvolení může posílit jisté trendy v soc. dem., aby se situace uklidnila, vyjasnila a upevnila. Většina členů i stoupenců ČSSD se nikdy se nesmířila se zradou, které se část vedení soc. dem. v roce 2003 dopustila na Miloši Zemanovi tím, že zařídila jeho nezvolení prezidentem. To vytvořilo ve straně štěpení, které nebylo nikdy překonáno. Je třeba ovšem říct, že se Miloš Zeman sám občas stará o to, aby to překonáno nebylo.

Zemanovo zvolení posiluje i postavení ČSSD ve společnosti a doufám, že si to uvědomí i straničtí funkcionáři při volbě nového předsedy a nového vedení. To pak může i posílit soc. dem. při jednání o nové vládě. Babiš jako premiér si musí uvědomit, že řízení vlády není řízení firmy, a že se musí snažit o vytvoření koalice, která by fungovala na spolehlivých základech a kde musí vzniknout partnerské vztahy, ne vztahy nějaké pouhé subordinace.

Měla by podle vás soc. dem. podporovat vládu z opozice, nebo do ní přímo vstoupit jako koaliční partner?



Babiš by asi nejradši měl vládu menšinovou, ale nemyslím si, že by většiny ve Sněmovně dosáhl tím, že by si získal jenom hlasy některých poslaneckých klubů, které by jeho vládu tolerovaly.

Premiérem nemůže být kdokoliv z politické strany

To jsme jako soc. dem. udělali v roce 1996, když vznikla vláda Václava Klause, která neměla většinu ve Sněmovně, ale to není současná situace.

I kdyby se Babišovi podařilo dosáhnout dohody s KSČM o tolerování, tak to nestačí a nemyslím si, že může dosáhnout dohody o tolerování od SPD, protože takové spojenectví si ČR z mezinárodního hlediska nemůže dost dobře dovolit. Proto si myslím, že by bylo lepší, kdyby ČSSD se stala součástí koalice.

Dřív jsem byl pro obnovení bývalé koalice i s lidovci, ale vztah ANO a KDU-ČSL je příliš napnutý tím, že lidovci trvají na podmínce, že ve vládě nesmí být trestně stíhána osoba.

To tvrdí i Milan Chovanec, který kandiduje na předsedu ČSSD.

Ano, to je pravda. Vedení soc. dem. si ale musí ujasnit, zda bude trvat na této podmínce i vzhledem k tomu, že ČSSD nemá takovou pozici, aby si mohla klást ultimativní požadavky.

To, že je premiérem trestně stíhaná osoba, je samozřejmě nežádoucí a negativní fenomén, ale zároveň bych připomněl, že premiérem nemůže být kdokoliv z politické strany.

Premiérem by měl být lídr strany. Když v roce 1998 vyhrála ČSSD, nikoho nenapadlo, že by lídrem, který bude usilovat o jmenování předsedou vlády, byl někdo jiný než Miloš Zeman.

Jeho pozice v soc. dem. byla tak silná, že to nikoho napadnout nemohlo. A taková je i současná pozice Andreje Babiše. Takže za současné situace považuji za přirozené, že ANO trvá na tom, aby premiérem byl jmenován Babiš.