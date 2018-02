Podle odborníků si památkovou ochranu zaslouží obloukové části mostu s kubistickými prvky, které dodnes nesou rukopis autora mostu architekta Pavla Janáka. Rámové konstrukce, které jsou v nejhorším stavu a musí být vyměněny, jsou podle expertů architektonicky bezcenné. Návrh na prohlášení za památku je podán na celé soumostí, podle informací ČTK pravděpodobně prohlášeno za památku nebude.

I případ Libeňského mostu je podle Šmída jedním z důvodů, proč je nutné přijmout nový památkový zákon. Měl by být podle něj víc sladěný se zákonem stavebním. Předchozí Sobotkově vládě se to nepodařilo a v zemi stále platí norma z roku 1987.

Video

Libeňský most je zanedbávaný dlouhodobě. Podívejte se na záběry kritických částí mostu; zdroj: Novinky.cz

„Chceme památkový zákon, který nebyl za minulé vlády schválen, zvednout a znovu ho výrazným způsobem projednat....a do vlády by měl jít asi v září,” řekl.

Uzavřený most komplikuje dopravu

Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) minulý týden řekl, že pokud ministerstvo kultury prohlásí Libeňský most památkou, obnoven a znovu zprovozněn bude nejdříve za osm let. Pokud památkou nebude, mohla by se na něj doprava vrátit za necelé tři roky, uvedl. Most, který za 90 let své existence nebyl nikdy opravován, Praha v noci z 18. na 19. ledna kvůli havarijnímu stavu uzavřela pro MHD a osobní automobily. [celá zpráva]

Šmíd řekl, že Dolínek před dvěma týdny chtěl znát výsledek řízení o prohlášení za památku. „Řekl jsem mu, že jsme si už v roce 2016 vyžádali od Prahy posudek, který potřebujeme k tomu, abychom mohli zodpovědně prohlásit, nebo neprohlásit Libeňský most za památku. Bylo nám tehdy řečeno, že tato data dostaneme koncem ledna 2017,” uvedl ministr. Podklady přišly na ministerstvo v těchto dnech.

Šmíd si je vědom toho, že pokud ministerstvo most památkou neprohlásí, je asi už připraven jeho demoliční výměr. Most se podle něj mohl opravovat už před dvěma či třemi desítkami let, jeho případná památková ochrana nikdy nezajímala město, řeší se až z podnětu aktivistů, uvedl.