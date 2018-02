Štěch neřešil Čubovy absence poprvé. Senátorovi, který se jednání zúčastnil naposledy 24. srpna roku 2016, psal ve stejném smyslu již loni.

Čuba se mandátu vzdát odmítl, nicméně přišel, alespoň podle slov předsedy SPO Jana Veleby, s „chlapským řešením”. [celá zpráva]

Senátor se v červnu rozhodl přestat pobírat mzdu a cestovní náhrady. Již tehdy nicméně avizoval, že jednání horní komory se nebude účastnit do té doby, dokud mu nebude lépe. Ani od té doby se ale dvaaosmdesátiletý senátor na jednání neukázal, jeho zdravotní stav se tak zjevně nelepší, byť jeho asistent tvrdí, že dochází denně do své senátorské kanceláře ve Zlíně.

Budova, v níž má kancelář senátor Čuba.

FOTO: Aleš Fuksa

Možná i proto se Štěch nedočkal na svůj letošní list jakékoliv odpovědi. „Aspoň bych viděl, že komunikuje. Takhle nevím, jestli vůbec komunikuje, jestli o tom dopise ví, jestli je schopen na něj odpovědět,” citoval iRozhlas šéfa Senátu.

Čuba v poslední době zjevně nekomunikuje ani se spolustraníky. „S panem docentem Čubou jsem se delší čas neviděl, žádné jednání jsem s ním v poslední době neměl, o jeho situaci nyní nic nevím,“ sdělil místopředseda krajské organizace Strany práv občanů Zlínského kraje Lubomír Nečas.

Senátor prý musel odjet dříve



Svou zlínskou kancelář má Čuba pro veřejnost otevřenou v opravené 32. budově bývalých závodů Baťa ve všední dny od devíti do třinácti hodin. Podle svého asistenta Milana Frnky je v kanceláři denně. Jeho přítomnost proto šel ověřit redaktor Práva v pondělí pár minut po poledni.

V kanceláři však Čuba nebyl. „Kromě novinářů mají do kanceláře lidé volný přístup každý den. Dnes už tam pan senátor není. Je 12:17 a já jsem jel do Rajeckých Teplic. Tak jsem jej zavezl domů dřív,“ vysvětlil jeho asistent Milan Frnka. Obdobně však omlouval jeho nepřítomnost před několika měsíci i redaktorovi deníku MF Dnes.

Nenápadná cedulka upozorňující návštěvníky, že v budově má senátorskou kancelář František Čuba.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Na otázku, zda má senátor čas vymezený pro veřejnost stále do třinácté hodiny, Frnka odpověděl: „Ano, je to tak.“ Podle něj v kanceláři bývá denně. „Vždy se najde čas, kdy musí odejít nebo má někde jiné povinnosti. V devadesáti procentech případů je zde ale do třinácté hodiny,“ podotkl Frnka.

„Neviděla jsem ho, ale nevím, možná tam je. Přes hlavní vchod kolem recepce nechodí,“ uvedla recepční, u níž se případný návštěvník musí nahlásit.

Františku Čubovi, který je rovněž členem poradního týmu prezidenta Miloše Zemana, končí jeho šestiletý senátorský mandát v říjnu 2020. Do té doby může posílat plat a cestovní náhrady do nadačního fondu senátního kolegy Ivo Valenty, aniž by reálně naplňoval mandát. Ten podle Ústavy musí vykonávat osobně.