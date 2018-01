Koncem minulého týdne pozval propuštěný vrah, který byl odsouzený k doživotí, své fanoušky do Masters of Rock Café ve Zlíně. Objekt patří městu, akce v něm ale provozuje soukromý subjekt.

„Nepřikládáme této akci větší význam. Město Zlín není pořadatelem této besedy a nijak ji nepodporuje. Jde o jednu z mnoha akcí, které lze ve Zlíně navštívit, a záleží na každém, zda ho tohle téma zaujme,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Primátor Miroslav Adámek doplnil, že sám by na tuto besedu nešel. „Osobně mám s tímto člověkem problém a pochybuji o jeho nevině či morálním kreditu. Každý ale ať navštěvuje to, co uzná za vhodné. Město Zlín cenzuru nezavádí,“ sdělil Adámek.

Na Kajínka za tři stovky



Na plakátech zvoucích na besedu jsou kromě Zlína uvedena i další dvě města, a to Brumov-Bylnice a Uherské Hradiště. Do Brumova má Kajínek dorazit v druhé polovině února.

„Byl jsem vyvedený z míry, když jsem se dozvěděl, že besedu bude agentura v našich prostorách organizovat. Na konkrétní čas si zarezervovala sál kulturního domu a my jsme nevěděli, jaký tam chystá program. Až teď zjišťujeme, že jde o besedu s Kajínkem. Nemáme vyhlášku na to, abychom akci nyní zakázali,“ řekl starosta Brumova-Bylnice Zdeněk Blanař (KDU-ČSL).

„Je už to rozběhnuté. O Kajínkovi jsme se dozvěděli až ve chvíli, kdy už byly vstupenky prodané,“ dodal.

Dům kultury spadá pod město. „Naprosto s touto akcí nesouhlasím. Je to ponaučení pro příště. Pokud bude něco naše pracovnice z domu kultury pro někoho rezervovat, musíme dopředu vědět, co za akci to bude,“ dodal Blanař.

Kde je, přitahuje Kajínek davy. V Brumově-Bylnici je dva týdny před besedou prodaných zhruba 310 z 344 vstupenek. Cena jedné je přitom 330 korun.

Hradiště a Hluk besedu odmítly

Soukromá agentura Pavla Tichopádka měla snahu pořádat besedu s Jiřím Kajínkem i v Kině Hvězda v Uherském Hradišti. Ke shodě s pronajímatelem, kterým jsou Městská kina, ale nedošlo.

„Město Uherské Hradiště vnímá neuskutečnění akce v prostorách kina pozitivně,“ sdělil mluvčí slovácké metropole Jan Pášma.

Případnému pronájmu jiných prostor pro organizátora besedy, které nejsou v majetku a správě města, však město nemůže zamezit. „Pokud se zde nekoná akce překračující meze zákona,“ podotkl Pášma.

Starosta města Stanislav Blaha považuje tyto besedy s Kajínkem za „minimálně nevhodné“. „Neztotožňuji se s nimi. Nicméně pokud mají své diváky, pak jim přeji příjemnou zábavu,“ vzkázal Blaha.

Prý to není vhodná akce

Zrušit akci se rozhodli také radní v Bučovicích na Vyškovsku. A to ve chvíli, kdy již byly podle Tichopádka vylepeny plakáty a billboardy. Stejně jako v Hradišti však zatím neměl Tichopádek smluvně ošetřený pronájem prostor.

„V Hradišti jsem byl tratný pěti tisíci, v Bučovicích třemi a půl, Ticketportál si bere osm procent z lístků při prodeji a dalších osm procent při vracení zrušených lístků. Nebyla tam smlouva, nebudu to požadovat zpět. Chci s kulturáky vycházet dál, nesnažím se to hrotit. V Hluku mi například ředitel Sportovní haly Karel Bojko řekl, že to není vhodná akce a že ji nechce, tak jsem to bral jako rovné jednání,“ řekl Tichopádek.