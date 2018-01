Posudek o Janouškově zdravotním stavu vypracují v Olomouci

Zprávu o zdravotním stavu lobbisty Romana Janouška, který žádá o upuštění od zbytku trestu, který dostal za najetí automobilem do jiné řidičky, vyhotoví znalecký ústav Fakultní nemocnice v Olomouci. Posudek by měl pražský městský soud dostat do konce února, sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.