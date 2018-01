Jste poslancem, starostou zastupitelem, podporujete prezidentskou kandidaturu Jiřího Drahoše, zakládáte nové hnutí Praha sobě, věnujete se komunálním kauzám. Není toho na vás trochu moc?

Je toho dost. Ale jsem přesvědčen, že co dělám, jsou správné věci. Město Praha potřebuje změnu, podobnou změnu, jakou prošla Praha 7. Sněmovna mi mj. umožňuje řešit témata, která Prahu trápí.

Postavil jste se na odpor proti tomu, aby Nemocnici Na Františku, příspěvkovou organizaci Prahy 1, dostal soukromý provozovatel na základě koncese. Co vám na tom vadilo?

Viděl jsem návrh smlouvy na 35 let. Například v závěrečné pasáži je zvláštní ustanovení. Pokud by Praha 1 byla v prodlení se dvěma platbami, zaniká povinnost soukromého koncesionáře mít minimální počet zdravotnických výkonů.

To se v komunální politice nikdy nedělá. Nemůže to být s dnem splatnosti, jsou potřeba písemná upozornění předem, když někdo zapomene něco poslat. Toto ustanovení přesvědčilo nejen mě, ale i lidi, kteří požadují místní referendum, že celý záměr není čistý. Cílem také mohlo být, aby ta budova v extrémním případě nemusela vůbec sloužit jako zdravotnické zařízení, tedy jako nemocnice.

Vedle Nemocnice na Františku stojí soukromý hotel InterContinental, který má nezastavěnou piazzettu. Co si myslíte o návrhu udělat z piazzetty stavební parcelu?

Jsem proti tomu. Hotel InterContinental stejně jako Parkhotel v Praze 7 byly navrženy s volným prostorem před nimi. Byť tam v minulosti byly domy, je podle mého názoru třeba zamezit zastavění té piazzetty. Prostě nedává logiku, aby zrovna tam vznikla zástavba. Vedle piazzetty jde o parčík se sochou Mojžíše před Staronovou synagogou. Ani jedna z těchto parcel nesmí být zastavěna.

Proč myslíte, že se možnost udělat z nezastavitelné piazzetty zastavitelnou plochu v metropolitním plánu stále projednává?

Jde o historický otisk, který podle mě už neplatí. Na místě zbořeného bloku domů vyrostla jiná stavba s volnou plochou, charakter území se změnil a nemá se už zastavovat. Jsem pro, aby tato parcela byla vyňata ze seznamu zastavitelných území.

Praha 7 čelí vážným potížím s mosty. Po zřícení Trojské lávky je zavřen Libeňský most. Kde se stala chyba a je na místě Libeňský most chránit?

Ochranu rozhodnou odborníci. Ke stavu mostu a lávek jsem na pondělí pozval všechny relevantní úředníky a politiky, abychom se dozvěděli, co bude dál. Jde o kapacitní přívoz u Trojské lávky, chceme slyšet nejnovější poznatky o Libeňském mostu i o Hlávkově mostě, který má podobný příběh jako Libeňský. Stav je důsledkem toho, že se Praha o svůj majetek ještě nenaučila starat. Vidíme to kolem sebe. I Palackého most je ve velmi špatném stavu. Opravovat věci není politicky sexy. Těžko u oprav budete stříhat pásku. Dosavadní politické reprezentace to zanedbávaly.

V komunálních volbách chcete kandidovat s uskupením či hnutím Praha sobě. Jak jste daleko se sběrem podpisů a co tomu říkají vaši kolegové v KDU-ČSL?

Praha sobě je iniciativa pro sběr podpisů. V komunálních volbách lze kandidovat buď na podpisy, nebo jako politická strana. Chceme se pokusit o totéž, co se podařilo v Praze 7, sesbírat podpisy a jít do celopražských voleb jako favorit. Pak bychom rádi společně s Trojkoalicí a s Piráty změnili Prahu. Část lidí v KDU-ČSL plánem nadšena není, na druhou stranu jde o možnost, jak vytvořit silného koaličního partnera právě pro Trojkoalici (SZ, STAN KDU-ČSL, pozn. red.) a pro Piráty.