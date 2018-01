„Mám informaci od ředitele ROP Střední Čechy, že ministerstvo financí vyňalo projekt Čapí hnízdo z evropského financování,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Vynětí farmy z evropských projektů doporučily ministerstvo financí i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš a jeho pravá ruka Jaroslav Faltýnek jsou v kauze Čapí hnízdo obviněni z údajného zneužití padesátimiliónové dotace. Babiš považuje kauzu za zmanipulovanou.

Z oficiálního vyjádření ministerstva nyní vyplývá, že ROP Střední Čechy by měl vymáhat 50 miliónů na příjemci dotace. Tím je firma Imoba z Babišova svěřenského fondu.

„Čapí hnízdo, stejně jako všechny ostatní projekty, byly předfinancovány z rozpočtu Regionální rady. Vyjmutím projektu z EU financování se na této skutečnosti nic nemění a je v gesci poskytovatele dotace prostředky případně vymáhat od příjemce,” sdělil Novinkám mluvčí resortu financí Michal Žurovec.

Opozice proti vyjmutí



Vyjmutí odmítl v polovině ledna výbor Regionální rady ROP Střední Čechy, nechtěli to zástupci ODS, STAN a TOP 09.

„Když byl Výbor Regionální rady Regionálního operačního programu střední Čechy neposlušný a nezametl kauzu Čapí hnízdo pod koberec, udělalo to za něj ministerstvo financí,“ uvedl člen výboru Věslav Michalik (STAN).

„Mám velkou obavu, že když to vyjmeme, že pro EU to bude vyřešená záležitost a že to budeme řešit jen na naší národní úrovni, a vzhledem ke složení vlády mám obavu, že to bude zameteno pod koberec,” řekl na jednání Jan Jakob (TOP 09).

Dodal, že chápe, že EU i OLAF doporučují vyjmutí, protože shledali pochybení a nechtějí mít s Čapím hnízdem nic společného.

ANO, ČSSD a KSČM vyjmutí hájí s argumentem, že jde o zájmy ČR. „Opozice chtěla nevynětím projektu poškodit ČR, přišli bychom skoro o 50 miliónů korun. Pokud se prokáže pochybení, vrátí se dotace do národních zdrojů, není to zametení pod koberec,“ uvedl zastupitel KSČM Pavel Hubený.

Ministerstvo financí souhlasilo také s vyjmutím projektů ze šesti dalších programů EU, jak to navrhovala Evropská komise.