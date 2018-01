Už krátce před uzavřením volebních místností ve 14 hodin hlásili komisaři, že účast voličů se pohybuje mezi 60 až 70 procenty, podle výpočtů před 15. hodinou to bylo 65 procent. Pro srovnání, letos v prvním kole to bylo 64,57 procenta, v prezidentských volbách před pěti lety to bylo v prvním kole 61,31 a ve druhém 59,1 procenta.

Průběžný výsledek 2. prezidentského kola

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zeman letos v prvním kole dostal zhruba dva milióny hlasů, Jiří Drahoš 1,4 miliónu hlasů, podporu mu ale vyjádřili další kandidáti, pro které dohromady hlasovalo 1,7 miliónu lidí.

Stoprocentní účast ve druhém kole hlásí například obec Lubné na Brněnsku, která má 46 voličů. K urnám přišli všichni také v Čilé na Rokycansku, a to 15 místních a sedm s voličskými průkazy.

V některých částech Prahy byla účast 70procentní. Nejvíce voličů přišlo v Praze 6, 76,57 procenta.