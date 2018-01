„Ptají se nás především cizinci ze vzdálenějších zemí, kteří Českou republiku moc neznají. Zajímají se o to, jak vypadají hotely, jestli jsou bezpečné,“ řekl Právu Stárek. Jako první přišly dotazy od jihokorejských turistů. Mezi čtyřmi oběťmi sobotního požáru pětipatrového hotelu Eurostars David v Praze byly i dvě mladé ženy z Jižní Koreje.

„Rozeslali jsme proto prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí na všechna česká centra v cizině oficiální prohlášení, ve kterém turisty ujišťujeme, že tuzemské hotely musí ze zákona splňovat přísná bezpečnostní kritéria, mimo jiné i ta týkající se požárního systému,“ upřesnil Stárek. Podle jeho slov jsou české hotely na velmi vysoké úrovni.

„Pro naše členy pořádáme i školení týkající se bezpečnosti. Je ale jasné, že i při sebelepším zabezpečení může dojít k tomu, co se stalo v sobotu,“ dodal Stárek. Eurostars David, jež patří k řetězci Eurostars Hotel Company, která je jednou ze tří značek španělské hotelové skupiny Hotusa, není členem AHR ČR.

Přísná pravidla požární bezpečnosti

To, že hotely musejí dodržovat velmi přísná bezpečnostní pravidla, potvrzuje i mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Dvakrát do roka by podle jeho vyjádření měly probíhat kontroly požární ochrany, které musí zajistit provozovatel hotelu a které dělají soukromé firmy, jež na to mají státní zkoušku. „Při nich se kontrolují evakuační cesty, výtahy a školí se personál,“ upřesňuje Kavka. Hasiči proto dělají během roku jen namátkové kontroly. Loni takto v hlavním městě zkontrolovali padesátku ubytovacích zařízení.

Kavka zdůrazňuje, že Česká republika má jedny z nejpřísnějších pravidel požární bezpečnosti a ochrany v rámci celé Evropské unie. „Než se hotel otevře, musí samozřejmě projít kontrolou a schválením hasičů. Vše musí být v souladu s platnými předpisy a normami,“ doplnil mluvčí.

Co bylo příčinou požáru, při kterém zemřeli čtyři lidé, zatím není jasné. První informace hovořila o požáru klimatizace, vyšetřovatelé ale zkoumají všechny možnosti. Podle zástupce vlastníka hotelu Václava Vlka měl hotel předpisy požární bezpečnosti v pořádku.

Policie začala požár vyšetřovat pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Škoda přesáhne podle odhadu hasičů 20 miliónů korun.