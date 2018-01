Ve čtvrtek bude pokračovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu, díky němuž se v Čechách budou odpolední maxima pohybovat mezi 7 a 11 stupni, zatímco na Moravě a ve Slezsku se bude jednat pouze o teploty mezi 2 a 6 stupni. Odpoledne se zejména v Čechách můžeme dočkat přechodně i polojasné oblohy, jinak bude převládat oblačno, na východě často s mrholením. Novinkám to řekla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Před pěti lety třeskuté mrazy



Neobvykle teplé počasí není v tomto období v posledních letech až zas tak výjimečné. Jak Honsová připomněla, v roce 2007 se teploty šplhaly dokonce na 15 stupňů a o dva roky dříve meteorologové naměřili 13 stupňů. Loni se naopak teploty pohybovaly kolem -5 stupňů a velmi chladno bylo i před pěti lety, kdy druhé kolo volby prezidenta doprovázely tuhé mrazy a v noci klesala rtuť i k -20 stupňům.

V pátek odpoledne začne počasí od západu ovlivňovat vlnící se studená fronta s deštěm. Než se tak stane, bude zprvu převládat oblačné počasí s mlhami. Po jejich rozpuštění se opět dočkáme i polojasné oblohy. Ráno teploty klesnou na 2 až -2 stupně, odpoledne se dostanou na 3 až 7 stupňů.

„V sobotu bude převládat oblačné počasí s mlhami a ranními minimy mezi 2 a -2 stupni,” uvedla Honsová. Ojediněle se mohou objevovat přeháňky, na horách mrznoucí mrholení. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 a 6 stupni.

Oblačné počasí s ranními mlhami, na horách opět s mrholením bude pokračovat i v neděli. Ranní minimální teploty zůstanou v intervalu 2 až -2 stupňů, odpolední maxima vystoupají ke 3 až 7 stupňům.

V úvodu příštího týdne by měla postupně začít počasí ovlivňovat tlaková níže nad Skandinávií, která přinese v dalších dnech chladnější vzduch. V pondělí a úterý bude převládat oblačné počasí s odpoledními maximy od 5 do 9 stupňů, v dalších dnech již pouze do 5 stupňů.