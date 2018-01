Duel nazvaný Česko hledá prezidenta se odehrává na scéně pražského Hudebního divadla Karlín a moderuje ho Karel Voříšek.

Zeman v diskusi zopakoval, že jmenuje i napodruhé premiérem šéfa ANO Babiše navzdory tomu, že je trestně stíhán. Oznámil, že Babiše jmenuje premiérem během února. Neuvedl, zda bude požadovat záruku 101 hlasů, jak avizoval dříve.

Zeman zopakoval, že Babiš je - řečeno s Cimrmany - sprostý podezřelý a že platí presumpce neviny a že šéf ANO je vítězem voleb. Drahoš mu na to opáčil, že premiér není funkce volená, nýbrž jmenovaná

Zeman na začátku prohlásil, že se na setkání těšil. „Já jsem o panu Drahošovi prakticky nikdy nemluvil,“ uvedl Zeman s tím, že Drahoš o něm hovořil na setkáních s lidmi, takže nabyl dojmu, že se do něj zamiloval, a nabídl mu, aby mu dal svůj hlas.

Drahoš hovořil poněkud nervóznější dikcí opáčil, že se na Zemana také těšil v narážce na to, že prezident „nedělal kampaň“. Připomněl Zemanova slova, že debaty měly být dvě, neboť třetí a čtvrtá by byla nudná.

Oba kandidáti se při představení na úvod místo potlesku od svých příznivců dočkali spíše pískotu a hučení od svých odpůrců. Při představování jejich manželek se Ivana Zemanová dočkala potlesku, zatímco Evu Drahošovou Zemanovi příznivci „vybučeli“.

Čtyři okruhy



Televize Prima stanovila pro debatu čtyři tématické okruhy. Prvním jsou možnosti změn v Ústavě ČR, například referendum, rodinná práva u párů stejného pohlaví, prezidentské veto či zrušení Senátu. Druhým okruhem je vyrovnání se s minulostí, církevní restituce či postoj ke komunismu. Třetí okruh zahrnuje témata domácí politiky, například EET, protikuřácký zákon či ústavní právo nosit zbraně. Prima ale mezi tématy neavizovala postup prezidenta při současných jednáních o vládě. Zahraničním tématům pak dominuje migrace, kterou si Hrad vybral jako hlavní téma kampaně.

Kolik debat? 0, 2, 4...



Zeman už v minulých dnech absolvoval diskuse na TV Nova a TV Barrandov. Nepotkal se v nich ale se svým protikandidátem, takže šlo spíš o nekonfliktní povídání se vstřícnými moderátory.

Zeman slíbil, že nepovede žádnou osobní kampaň, a s tímto argumentem se také před prvním kolem prezidentské volby odmítal účastnit televizních debat kandidátů. Po vyhlášení výsledků prvního kola ale razantně změnil názor a prohlásil, že půjde do dvou debat, protože tři a více by diváky nudily. Pár dní na to ale znovu otočil a oznámil, že přijal nabídku čtyř televizí. Drahoš trval na původně oznámených dvou debatách, protože nechtěl narušovat svou naplánovanou kontaktní kampaň v regionech. Hrad ho kvůli tomu vykresloval jako člověka, který se debat se Zemanem obává.

Další debatu obou kandidátů odvysílá ve čtvrtek Česká televize.