Proč jste se rozhodl nekandidovat sám?

Jsem poměrně racionální člověk a vyhodnotil jsem si, že potřebujeme změnu, že už si nemůžeme dovolit tohoto prezidenta, i když jsme si ho zasloužili a dobře nám tak. Já jsem u voličů Miloše Zemana vnímán jako „Antizeman“, jsem k němu kritický, tak jsem si vyhodnotil, že bych nebyl pravý kandidát. Rozhlížel jsem se proto kolem sebe, zda by nebyl jiný vhodný kandidát, s jehož postoji bych se mohl identifikovat. A potom jsme měli pár schůzek s panem profesorem Drahošem.

Schůzky jste inicioval vy?

Sešli jsme se na jeho žádost v kavárně, potom přijel i se svou paní k nám na chalupu, aby i má paní se k tomu mohla vyjádřit, tam jsme si povídali, něco jsme i vypili – jak se říká, „in vino veritas“ – a já se utvrdil v tom, že je to člověk, který má dobře nastavené hodnoty a správně chápe, kam patříme a proč.

Zemanovi příznivci o Drahošovi tvrdí, že chce do Česka přivést hordu uprchlíků. Drahoš sice odmítá, že by chtěl přijmout migranty, loni v létě ale pro MF Dnes řekl, že 2600 prověřených uprchlíků, což je kvóta, kterou nám nařizovala EU, by ČR zvládla. Nebyl by k EU servilní?

Něco jiného je mít sebevědomý přístup a říci, že 2600 migrantů by asi zemi nezpůsobilo zásadní problém – a je tam důležité to slovo prověřených –, a něco jiného je souhlasit s kvótami. Také nevím, proč bychom se měli z takové věci s odpuštěním podělávat, trochu sebedůvěry by národu slušelo. Pokud začneme podléhat fobii a strašením zoufalců, kteří si nevidí na špičku nosu a jen se snaží přiživovat strach lidí, tak si nemůžeme nárokovat respekt sousedů a spojenců.

Drahoš nepatří do žádné skupiny, jako je pražská kavárna nebo venkovská hospoda

Pan Drahoš nikdy neřekl, že bychom sem měli pustit každého nebo že bychom měli přijmout kvóty, pouze řekl – protože našemu národu věří –, že bychom to zvládli. Sám považuji kvóty za hloupost. Navíc v schengenském prostoru nemáte možnost zaručit, že se vám ti lidé vydají tam, kam chcete.

Co by tedy Drahoš podle vás měl prosazovat?

Za prvé, schengenská hranice musí být kontrolována, musíme vědět, kdo sem přichází, a musíme ji být schopni chránit. Za druhé, kontrola nad tím, kdo sem přichází. Musíme vědět, koho sem pouštíme, musíme mít jistotu, že nepředstavuje bezpečnostní riziko. Za třetí, rozlišujme ekonomické migranty a uprchlíky.

Uprchlíkům je potřeba pomáhat co nejblíž jejich domovům. Měli bychom stabilizovat místo konfliktu, odkud prchají. Profesor zdůrazňuje, že není tolerantní k netolerantním. Naše civilizace si nemůže dovolit otevřenou náruč typu „přijďte, buďte tady, i když jste jiní a chcete si uplatňovat svá pravidla na úkor naší civilizace“. To absolutně nejde. Po staletí jsme si naši kulturu horko těžko vybojovali, protekly potoky krve Evropou, než jsme se dopracovali do stadia vzájemného respektu, tolerance náboženství, rovnosti mužů a žen a menšin, a to jsou hodnoty, se kterými nemůžeme hazardovat.

Evropou protekly potoky krve, než jsme se dopracovali do stadia vzájemného respektu

Naše pravidla a zákony musí být nadřazeny nad víru a zvyky těch, kteří do Evropy přicházejí. Pokud s tím takový člověk nesouhlasí, tak tady nemá co dělat. Není možné, aby někdo přišel do Evropy a říkal, že má jako muž nárok být povýšen nad ženu nebo že si může brát nezletilou, protože u něj doma se to tak dělá.

Proč si tedy podle vás Drahoš vysloužil od svých odpůrců nálepku vítače?

Protože se to druhé straně hodí. To není jen plakát „Stop imigrantům a Drahošovi“, je to i vyjádření prezidenta Zemana, že prý otázka migrace k Drahošovi patří a že pan Drahoš migraci vítá. Prezident se rozhodl onálepkovat pana Drahoše tím, co si myslí, že zabere. A drží se svého postupu, že tisíckrát opakovaná lež se stane pravdou.

Drahoš po sněmovních volbách na schůzce s premiérem Sobotkou vyjádřil obavy, že se zde volby snaží ovlivnit Rusko. BIS ale takové informace nepotvrdila. Neuškodil si tím naopak a nezpochybnil volby dopředu?

Pan Drahoš má k lidem blíž než současný prezident, on jimi na rozdíl od něj neopovrhuje. Chce být prezidentem spojovatelem, který nepatří do žádné skupiny, jako je pražská kavárna nebo venkovská hospoda. Pakliže poukázal na ohrožení voleb zvenčí, tak to udělal s vědomím toho, že to není iluze, ale musíme si na to dát pozor.

Není tajemství, že volby na Západě byly ovlivňovány Ruskem. Ať to byly pokusy ovlivnit volby v USA, Nizozemsku, ve Francii, brexit… Na to je dost informací. Proč by měla být ČR výjimkou, když víme, že pro Rusko jsme užitečná skulinka uvnitř EU? Není to žádná teorie nebo obava, už se to děje prostřednictvím článků na dezinformačních webech.

Doporučil byste panu Drahošovi, aby jako prezident navštívil Rusko?

Samozřejmě, pokud naše vláda dospěje k závěru, že máme v Rusku co řešit. Není důvod, aby se prezident bránil návštěvě Ruska. Ale není potřeba tam jezdit hned, účelově, aby sám sebe zviditelňoval nebo kvůli zájmům jeho okolí či kolegů. O takové cestě nemůže rozhodovat pan Nejedlý.

A co Čína?

Čína je dynamicky se rozvíjející ekonomická velmoc s politickými ambicemi, nelze ji ignorovat. Ale opět, nelze tam jezdit proto, že se to hodí partikulární skupině obyvatel, kteří prezidenta mají jako nástroj pro uplatňování svého vlivu. Taková návštěva musí být v zájmu země.

Mohl by podle vás Drahoš jako prezident přijmout na Hradě dalajlamu?

Na Hradě by nemohl, pokud by s tím nesouhlasila vláda. Ale může se s ním sejít neoficiálně na místě, které není spojeno s českou státností, aby to nemohlo být vnímáno jako oficiální akt. Prezident musí ctít Ústavu. Kdyby ji pan prezident Zeman ctil, neměl bych s ním až takový problém. Mně vadí, že nerespektuje Ústavu a že naši zemi zostuzuje. Občas se utrhne ze řetězu a prosazuje vlastní zahraniční politiku a to je špatně. My máme působit civilizovaně.

Máte z doby svého působení v diplomacii platnou bezpečnostní prověrku? Případně, získal byste ji, pokud byste působil na Hradě?

Asi už mi vypršela platnost. Měl jsem pětkrát prověrku na „přísně tajné“ od Severoatlantické aliance, vždy jsem žádal o nejvyšší stupeň, u velvyslance v USA a Rusku to ani jinak nešlo. Ale o nejvyšší stupeň jsem žádal i jako náměstek ministra zahraničí, pro jistotu. Žiju transparentně.

Rok jste pracoval pro PPF Petra Kellnera. Co říkáte na spekulace, že přes vás chce tato společnost ovlivňovat případného nového prezidenta?

Pracoval jsem tam od 1. ledna do posledního prosince 2013, byl jsem tam v pozici něco jako ministr zahraničí PPF. Zhruba po deseti měsících jsem ale dospěl k názoru, že je lepší se rozejít, protože jsem nechtěl být neloajální. Ale měl jsem s tím takový problém, že jsem jej nedokázal potlačit.

Nyní pracuju jako OSVČ pro právní společnost Squire Patton Boggs, moji klienti jsou srozuměni s mým světonázorem a hrozně se mi ulevilo a PPF asi také. Dělám poradensko-konzultační činnost, klientům pomáhám s realizací investic a regulací jejich byznysu.