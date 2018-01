Spory rodičů nemohou jít proti zájmům dítěte, připomněl Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) v úterý kritizoval obecné soudy, které se zabývaly případem dívky, jejíž rodiče se přou o to, komu z nich by měla být svěřena do péče. Dívce hrozilo, že doplatí na spory rodičů a nebude moci nastoupit do školy, byť vzdělání je jejím právem.