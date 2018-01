Na finančních trzích platí pravidlo, že pokud má nějaká událost vysokou pravděpodobnost určitého výsledku, na kurz koruny nebo ceny akcií to má stejný efekt, jako kdyby se už událost stala, shodují se analytici.

„Investoři na finančních trzích si moc dobře uvědomují, jakou šanci má menšinová vláda na získání důvěry, a tak neočekávám, že přijde nějaká náhlá změna v kurzu koruny nebo cen akcií,“ sdělil Jakub Červenka, analytik Raiffeisenbank. Podle něj politické události v ČR, ačkoliv se nám mohou zdát významné, nemají pro zahraniční investory příliš velkou váhu.

„Pokud vláda nezíská důvěru, trh to nijak zásadněji nepoznamená. Investoři totiž s touto možností již nyní počítají,“ potvrdil Právu hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

ČTĚTE TAKÉ

ON-LINE: Jednání o důvěře Babišově menšinové vládě

Investoři budou podle Kovandy spíše než hlasování ve Sněmovně sledovat nová data o inflaci zveřejněná Českým statistickým úřadem. „Čeští politici zkrátka trhy nezajímají,“ tvrdí Kovanda.

„Česká republika vyjednává o nové vládě relativně krátkou dobu a trhy zatím neznervózňuje, jak jednání probíhají. Současné makroekonomické indikátory vypadají velmi dobře a z krátkodobého pohledu se na tom nic nezmění, ať budeme mít vládu s důvěrou, či bez důvěry,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Důležitý je rozpočet

„Na příkladu Německa můžeme pozorovat, že i přes delší vyjednávání o vládě nejsou zaznamenány významné dopady na tamní hospodářství,“ dodal Křeček. Podle něj italští ekonomové dokonce zjistili, že existují období, kdy bezvládí vedlo k vyšší ekonomické prosperitě Itálie, než jaké bylo dosahováno v dobách vládnutí.

„Pokud by se ale vládě získat důvěru přece jen podařilo, mělo by to spíše pozitivní vliv a koruna by mohla třeba i mírně posílit,“ domnívá se ekonom Partners Martin Mašát.

„Pro ekonomiku samotnou hlasování o důvěře nehraje zásadní roli. Důležité je, že má Česká republika schválený státní rozpočet na letošní rok. Do budoucna pak bude jak pro ekonomiku, tak pro sentiment na finančních trzích důležité především to, aby byly zachovány korektní vztahy mezi Českou republikou a EU,“ uvedl Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Jeho slova potvrdila i ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová. Koruna momentálně reaguje prakticky jen na výhled budoucích českých úrokových sazeb. Pokud jde o další ekonomické důsledky, víc bude podle ní záležet na volbě prezidenta.

„Pokud vyhraje Miloš Zeman a bude nadále podporovat vládu Andreje Babiše, a to i bez důvěry, pak lze čekat další změny v tažení za výběrem daní. Pokud by ovšem zvítězil v prezidentském klání člověk, který by nebyl natolik ochoten tolerovat vládu bez důvěry, pak by hypoteticky vývoj mohl směřovat buď k širší koalici, anebo k pádu vlády a dost možná i k předčasným volbám. Těžko pak soudit, nakolik by to ekonomiku ovlivnilo,“ vysvětlila Šichtařová.