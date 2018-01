Jako první opustila místnost po skončení jednání Helena Válková (ANO), která před novináři přímo utíkala. Podobně rychle odešla Miroslava Němcová (ODS), která za sebou navíc práskla dveřmi, až z nich spadla cedule s názvem výboru. Němcová byla viditelně rozezlená, odmítla s novináři hovořit a zmizela v útrobách Sněmovny.

Další člen výboru Miroslav Kalousek (TOP 09) to komentoval tím, že poslankyně Němcová je dáma a je háklivá na buranské chování. „Jejímu projevu rozumím,“ řekl po jednání novinářům bez dalších podrobností. Kdo byl podle něj oním buranem, odmítl říct.

Nešťastný byl z jednání šéf STAN Petr Gazdík. „Atmosféra byla hrozná, viděl jsem zoufalství v některých očích kolegů, nebylo to nic příjemného,“ řekl. Detaily ale prozradit rovněž nechtěl.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek také navrhoval, aby výbor vydal usnesení, kterým vyjádří veřejný zájem na zveřejnění zprávy OLAF, která je stále tajná kvůli policejnímu vyšetřování. Nápad ale neprošel, získal pouze šest hlasů.

Valachová: Zpráva OLAF až takový význam nemá



Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že se s Michálkem liší v názoru na to, jaký význam zpráva má. „Samozřejmě si přeji, aby zpráva OLAF byla zveřejněna občanům, ale imunitní výbor to vůbec nemusí zajímat. My jsme teoreticky mohli rozhodnout, ale ať si sáhnou kolegové do svědomí, kdo té správě OLAF dával takový význam,“ dodala.

Výbor chtěl v úterý vyslechnout oba obviněné poslance, ti se však z jeho jednání omluvili s tím, že chtějí nejdříve podrobně seznámit se zprávou evropského vyšetřovacího úřadu OLAF. Výbor tak nakonec jednání odročil na příští týden. [celá zpráva]