Krejčík je členem středočeské ČSSD, jejíž šéf a místopředseda soc. dem . Jan Hamáček se rozhodl kandidovat na předsedu strany na mimořádném sjezdu 18. února.

„Chci být vaším předsedou a vyvést naší stranu z krize,“ píše Krejčík na úvod ve svém dopise, ve kterém rozebírá i možné důvody říjnového volebního debaklu.

„Potácíme se v hluboké krizi. Odrazujeme, demotivujeme. Dopustili jsme, že jsou ve straně špatné podmínky. Je zásadně narušená vnitřní atmosféra důvěry a spolupráce. Většinu času a energie již dlouho věnujeme jen sami sobě. Místo toho, abychom se starali a rozvíjeli to, proč vlastně jsme a čí zájmy chceme zastupovat, bojujeme o moc,“ uvádí Krejčík.

Ke kandidatuře ho prý jako první vybídli členové místní organizace soc. dem. v Unhošti a on ji přijal.

„Nebojím se převzít za takovou věc osobní odpovědnost, z boje nikdy neutíkám. Pokud by tomu tak bylo, nikdy bych se nestal generálem, nikdy bych nemohl stát v čele největší a úspěšné zpravodajské organizace v České republice,“ píše Krejčík.

Podmínky stanov splňuje

Politiku prý bude vést otevřenou a transparentní. Tvrdí, že „ co říká, to dělá“. V dopise zmiňuje i své úspěchy v roli šéfa vojenského zpravodajství. „V praxi jsme realizovali heslo: „Padni komu padni!“ Stali jsme se hrozbou, což dotčeným vadilo tak moc, že politicky zakročili. V roce 2007 jsem proto odešel do zálohy. Nemohl a nechtěl jsem sloužit podivným individuálním zájmům nově příchozích politiků,“ dodává Krejčík v dopise.

V tu dobu se prý také rozhodl pomáhat ČSSD a začal pracovat jako místopředseda odborné ústřední komise pro bezpečnost. Do strany vstoupil o pět let později, v roce 2012.

Legitimaci má Krejčík tedy už šest let, může tedy i podle stanov, které uvádějí pětiletou podmínku členství, kandidovat do vedení.

Chce změnu stanov a omezení pletichaření



Krejčík nabízí v dopise členům i svůj recept na cestu z krize. Posílit chce zejména vliv členské základny a místních organizací. Změnit chce také stanovy.

„Naše stanovy obsahují mnoho ustanovení, kterými si nad rámec zákona upravujeme pravidla vnitřního fungování. Jsme pomalí a těžkopádní. Sami se svazujeme různými kvótami, složitými matematickými výpočty, procedurami a nesmyslně dlouhými lhůtami. To vše v konečném důsledku vytváří živnou půdu pro různé pletichy a „politické“ dohody,“ domnívá se Krejčík.

Jan Hamáček na snímku z října 2017, kdy v Lidovém domě sledoval výsledky parlamentních voleb.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

O nominace nyní bude žádat všechny krajské konference. 20. ledna se jako její člen zúčastní středočeské konference, utká se tak o přízeň s místopředsedou ČSSD a šéfem středočeské soc. dem. Hamáčkem.

Na svém webu zveřejnil Krejčík i čisté lustrační osvědčení a svůj životopis. Od roku 1984 zastával odborné a velitelské funkce u útvarů spojovacího vojska, v roce 1994 přišel k vojenskému zpravodajství. Od roku 2001 do roku 2007 byl ředitelem zpravodajců. Od roku 2007 je společníkem a jednatelem ve společnosti IMK Solution, která se zabývá poradenstvím a montáží bezpečnostních systémů.

V letech 2013 a 2014 byl vrchním ředitelem divize ICT a eGovernment České pošty. Od roku 2014 je předsedou představenstva a ředitelem Poštovní tiskárny cenin.