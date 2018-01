V Karviné v sobotu bylo naměřeno 13,2 stupně Celsia. Bylo to nejteplejší místo nejen v celém Moravskoslezském kraji, ale i v republice.

Na stanici, která měří 27 let, byl překonán teplotní rekord pro tento den z roku 1994, tehdy teplota dosáhla 10,3 stupně Celsia. Informoval o tom Tomáš Ostrožlík z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Rekordy podle Ostrožlíka hlásí v regionu zhruba dvě třetiny měřicích stanic, které jsou v provozu déle než 25 let. Z 19 takových stanic byl rekord pro dnešní den pokořen na 12 z nich. Například v Bohumíně na Karvinsku bylo v sobotu naměřeno 12 stupňů, dosud nejtepleji tam v tento den bylo v roce 1994, a to 10,5 stupně Celsia. Stanice je v provozu 59 let.

Rekordy hlásí i další stanice

Nejvyšší nový rekord byl zaznamenán na letišti v Pardubicích, kde teplota vystoupala na 12,4 stupně. Následují tři stanice z Moravskoslezského kraje. V Lučině bylo 12,2 stupně, v Bohumíně-Záblatí 12 stupňů a v Ostravě-Porubě 11,8 stupně Celsia. Nová maxima mají například také Valašské Meziříčí, Vsetín, Rychnov nad Kněžnou, Kroměříž nebo Frenštát pod Radhoštěm.

Teplo bylo i na Frýdecko-Místecku, na stanicí Ropice bylo naměřeno 12,2 stupně Celsia. Rekord z roku 1999 měl hodnotu 11,2 stupně Celsia.

V neděli už ale podle Ostrožlíka bude chladněji. "Už se změní proudění na severovýchodní a bude o něco chladněji, přibude srážek v podobě slabého deště nebo mrholení. Teploty zůstanou do sedmi stupňů," uvedl Ostrožlík.

Nadprůměrně teplé počasí

Celkově ale bude počasí na území České republiky stále nadprůměrně teplé, a to až do poloviny ledna. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který byl zveřejněn v sobotu. [celá zpráva]

„Trend nadprůměrných týdenních teplot, které se udržují již od poloviny prosince loňského roku, bude pokračovat minimálně i v následujících dvou týdnech,“ uvedli meteorologové.

Podle nich se očekává, že týdenní minimální teploty se budou pohybovat kolem nuly a maximální teploty se budou udržovat nad nulou. Mrznout tedy spíše nebude, alespoň tedy do poloviny prvního měsíce roku.

„Následně budou průměrné teploty postupně klesat, ale většinou by se měly pohybovat v intervalech hodnot běžných pro danou roční dobu. Období od 8. ledna do 2. února by mělo být jako celek teplotně nad dlouhodobým průměrem,“ stojí ve výhledu.