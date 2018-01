Po odhalení chyby už na syna pobírá invalidní důchod 5000 korun měsíčně. Stát muži zpětně prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatil 440 000 korun.

Jde o peníze, které měl od státu v uplynulých deseti letech dostat ve formě invalidního důchodu. „Chyba byla v tom, že posudková lékařka špatně určila dobu vzniku invalidity. Špatné stanovení tohoto data pak mělo pro rodinu muže nedozírné následky,“ řekla Právu ombudsmanka Anna Šabatová. Právě u ní hledala matka muže pomoc.

Pracoval jen krátce

Posudková lékařka v březnu 2011 rozhodla, že duševní stav muže se v únoru stejného roku zhoršil natolik, že je nutné mu přiznat třetí stupeň invalidity. Jenže to v žádném případě neznamená, že by od té doby automaticky dostal invalidní důchod, jejž by za něj pobírala jeho matka.

Na vyplácení invalidního důchodu má totiž podle zákona nárok jen ten, kdo v období deseti let před vznikem své invalidity nejméně pět let řádně pracoval. To se v případě psychicky nemocného muže z Plzeňského kraje nestalo.

Lékařka špatně určila dobu vzniku invalidity Anna Šabatová, ombudsmanka

Podmínku nesplnil a důchod mu nebyl přiznán. Záležitost byla vyřešena tím, že na něj matka pobírala pouhých 800 korun měsíčně. Ombudsmanka se při zkoumání případu zaměřila právě na termín, který lékařka určila jako období vzniku invalidity. Zjistila, že byl již před lety chybně stanoven.

„Lékařka nevzala v potaz, že muž měl vleklé zdravotní potíže již dlouho před únorem 2011. V posudku se nezmínila o tom, že byl v minulosti vyšetřován na psychiatrii pro poruchy chování,“ vysvětlila ombudsmanka.

S výhradami se proto obrátila na vedení ČSSZ a zároveň jej požádala, aby nařídilo u pacienta mimořádnou kontrolní lékařskou prohlídku. Při ní se zjistilo, že muž byl invalidním od roku 2008, kdy psychiatři odhalili těžkou poruchu jeho osobnosti. Již tehdy označili jeho stav jako léčebně neovlivnitelný.

Tím, že se posunul termín vzniku invalidity, se náhle zjistilo, že muž zcela splňuje podmínky pro to, aby mu byl státem vyplácen prostřednictvím jeho matky řádný invalidní důchod. Šabatová uvedla, že posudkoví lékaři jsou sice při stanovování termínu invalidity u pacientů stále důslednější, přesto ale někteří z nich chybují. Mohou tak vznikat zásadní, a přitom zcela zbytečné problémy, doplnila veřejná ochránkyně práv.