„Naše vláda považuje dialog se sociálními partnery za velmi důležitý. První setkání hodnotím velice pozitivně. Naše programové prohlášení má většinovou podporu,“ prohlásil na tiskové konferenci Babiš.

Zopakoval některé z priorit svého kabinetu, zmínil například digitální Česko či čerpání evropských fondů. „Stěžejní je pro nás důchodová reforma. Potřebujeme udělat zásadní penzijní reformu,“ zdůraznil Babiš.

Hanák: Útoky na EU jsou iracionální



Dodal také, že je potřeba být aktivní v Evropě. O tom mluvil i šéf odborů Josef Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Jsme rádi, že se tripartita sešla. Naprosto zásadní je, aby ČR zůstala ukotvena v EU a NATO, to je zásadní, jakékoliv útoky považujeme za nezdravé a iracionální,“ konstatoval Hanák.

Totéž zdůraznil i Středula. „Členství v EU a NATO – nikdy bych si nemyslel, že to budu muset říkat, ale stojíme jednoznačně na straně vlády, není žádná alternativa mimo EU,“ podotkl šéf odborů.

Středula varoval před levnou prací



Zároveň varoval, že se Česká republika nemá otevírat směrem k levné práci. „Nízkou cenou práce to nikam nedotáhneme. Když rostou mzdy a platy, má to obrovský dopad do ekonomiky,“ uvedl.

Podpořil také elektronickou evidenci tržeb. Podle Středuly se jedná o správný systém, jak oddělit poctivé podnikatele od nepoctivých.