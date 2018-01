„Ačkoliv během úterý nastane lehčí ochlazení, na pravou zimu si budeme muset zatím počkat. První lednový týden nás čekají poměrně vysoké teploty a vydatné dešťové srážky,“ uvedla Honsová.

V pondělí nás bude provázet velká oblačnost. odpolední teploty se budou pohybovat mezi 4 až 8 stupni. Pršet by mělo jen ojediněle, na horách se občas objeví sníh.

Během úterní noci začne počasí v Česku ovlivňovat okluzní fronta. Ráno bude chladnější, teploty mezi 3 až -1 stupněm, na Moravě a ve Slezsku 1 až -3 stupně. V Čechách bude oblačno až zataženo s deštěm nebo dešťovými přeháňkami. Sněžit by mělo od 600 metrů nad mořem, na Moravě a ve Slezsku budou mrznoucí mlhy, oblačnost se tam dostane až v pozdějším odpoledni.

Ve středu bude zataženo s deštěm v nížinách. Sníh by měl padat zpočátku v oblastech nad 600 metrů nad mořem, potom bude sněžit až ve vyšších polohách, a to od 900 metrů nad mořem. Ranní teploty 2 až -2 stupně. Řidiči by si měli dát pozor, na mnohých místech může hrozit tvorba náledí. Odpolední teploty 4 až 8 stupňů. „Bude ale celý den vát silný vítr. V nížinách bude dosahovat rychlosti 70 až 90 km/h. Pocitově se budeme cítit na teplotu kolem 0 stupňů,“ uvedla Honsová.

Ve čtvrtek nás bude provázet velká oblačnost, bude zataženo s deštěm nebo dešťovými přeháňkami. Sníh by měl padat od 800 metrů nad mořem. Ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 3 až -1 stupeň, odpolední 3 až 7 stupňů. Vát bude silný vítr, která na horách může dosahovat rychlosti přes 110 km/h.

Páteční počasí bude ovlivňovat teplá fronta. Mělo by být zataženo s deštěm. Ranní teploty 3 až -1 stupeň, odpoledne 5 až 9 stupňů.

Podobný charakter by mělo mít počasí o víkendu. „Momentálně modely ukazují, že by měl být víkend opět abnormálně teplý, kdy by měly teploty dosahovat až k 10 stupňům, na Moravě dokonce 12 stupňů. Mělo by být oblačno, ale beze srážek,“ uvedla Honsová.