„Je to opravdu jenom zvýšená nemocnost, nedorazili nám někteří řidiči. My se to samozřejmě snažíme vyřešit tak, aby dopady byly co nejmenší," uvedl Herden. Společnost se snaží situaci řešit, aby na Nový rok byly linky v provozu. „Nejsem schopen říct, jestli se dva nebo tři řidiči uzdraví. Ani nevím, kolik jich je nemocných. Ale věřím, že to bude v pořádku," doplnil Herden.

Podle stránek Pražské integrované dopravy (PID) jde o linky 326, 327, 328, 383 a 385. Pro cestu do Jesenice a Vestce PID doporučuje využít linky 332, 335, 337 a 339 ze stanice metra Budějovická, pro cestu do Čestlic mohou cestující použít z Opatova linky 363 a 385. Na lince 393 nejede spoj v 17:30 z Hájů do Chocerad, na lince 385 spoj v 19:01 z Nupak do stanice metra Opatov.