Přestupků s tragickými následky by zřejmě ubylo, kdyby se policie i radní zamysleli nad tím, zda dopravní značení není přece jen matoucí, a usnadnili řidičům orientaci. Rychle se orientovat v záplavě reklamních tabulí a dopravních značek není totiž zejména ve velkých městech opravdu jednoduché.

Na otázku Práva, jestli by neměla být přijata nějaká speciální opatření, odpověděl ve středu Martin Farář, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy: „Nemyslím, že by to nějak výrazně pomohlo. Problém totiž není ve stavu komunikací, ale v hlavách řidičů.“

Podle něj jde o to, aby si uvědomili, že dopravní značky nejsou pro legraci. Chce to za volant neusedat unavený, zvláště na nepřehledných úsecích přizpůsobit rychlost a jezdit pomaleji, než umožňuje rychlostní limit. „Pak se jim nebude stávat, že značku přehlédnou či nezvládnou řízení a vjedou do protisměru,“ tvrdí Farář.

Častou příčinou drogy či alkohol

Častým důvodem zmateného chování řidiče bývá alkohol za volantem. To byl i případ 32letého cizince, který jel 19. prosince večer v protisměru po pražské magistrále. Strážníci chtěli pomocí majáčku auto zastavit, což se jim sice povedlo, ale jen na chvíli. Řidič se přes tři pruhy otočil a začal ujíždět.

Na Václavském náměstí ho dojeli a v křižovatce s Opletalovou zablokovali tak, aby už nemohl pokračovat v jízdě. Dechovou zkouškou se pak zjistilo, že v krvi měl 1,2 promile alkoholu. [celá zpráva]

Tragicky naopak skončila nehoda na přelomu listopadu a prosince, kdy jednaosmdesátiletý řidič zemřel při nehodě v pražské Cínovecké ulici. Na silnici, která je pokračováním dálnice D8, najel se svým osobním vozem do protisměru a čelně se srazil s jiným osobním autem. [celá zpráva]

Bez rozdílu věku

Na otázku, zda jízda v protisměru není hlavně výsadou seniorů, Farář uvedl: „O věku to moc není. Mladým se to často stane kvůli neznalosti vozidla, přecenění svých sil. Řidiči střední generace bývají zase příliš suverénní, jezdí často rychleji, než by měli. Cestu mají zautomatizovanou a pak snadno přehlédnou, že se tam změnilo dopravní značení. A senioři hůř vidí a pomaleji reagují.“

Používat by se prostě měl na silnicích selský rozum a nemělo by se zbytečně hazardovat. Jak to ovšem vysvětlit čtyřicetiletému muži, který jel o bronzové neděli po dálnici D35 bezmála 16 kilometrů v protisměru a jako zázrakem se s nikým nestřetl. Zastavila jej až kolize se sloupky. Policie přitom u něj nezjistila alkohol ani požití drog.

„Při komunikaci s policisty však byl řidič zmatený,“ sdělila ČTK policejní mluvčí Olomouckého kraje Jiřina Vybíhalová. [celá zpráva] Policie případ vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Muži hrozí trest od šesti měsíců do pěti let.

Prokazatelně zfetovaná byla naopak žena v mercedesu, která v Lokti dostala při průjezdu zatáčky smyk, ocitla se v protisměru a najela na štěrkovou plochu, přilehlou k silnici. Tam se nejprve střetla se zaparkovaným renaultem, vzápětí nabourala do stojícího vozu Hyundai, který odmrštila na kontejner, poškodila i zaparkovaný ford a vyjela zpět na silnici, kde se konečně zastavila.

„Policisté jí na místě zadrželi řidičský průkaz i osvědčení o registraci vozidla, které zůstalo nezpůsobilé k další jízdě,“ informoval tamější policejní mluvčí Daniel Dvořák.

Vysoká pokuta a zákaz řízení



V rámci bodového systému postihu neukázněných motoristů je za jízdu v protisměru sedm trestných bodů, ve správním řízení pokuta od 5000 do 10 000 korun a zákaz řízení od šesti do dvanácti měsíců. Pokud ovšem přitom dojde k vážnému ohrožení ostatních účastníků provozu, či dokonce ke smrtelné nehodě, jde o trestný čin s hrozbou několikaletého vězení.