„Ministerstvo financí ve středu 27. 12. 2017 obdrželo zásilku Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jejímž obsahem je závěrečná zpráva z šetření úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda. Ministerstvo financí nyní tuto závěrečnou zprávu, včetně závěrů a doporučení v ní obsažených, postoupilo všem dalším relevantním subjektům,” uvedl v tiskové zprávě mluvčí úřadu Žurovec.

Zprávu podle něj resort postoupil Ministerstvu pro místní rozvoj, řídícímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy, příslušnému lokálnímu kontaktnímu bodu AFCOS a z důvodu probíhajícího šetření případu Policií ČR také Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Úřad rovněž posoudí, zda a jakým způsobem se může zpráva zveřejnit. „Zejména s ohledem na dodržení Nařízení Rady č. 2185/96 a ostatní právní předpisy,“ dodal Žurovec.

Ministerstvo financí je v právní oblasti hlavním partnerem OLAF za ČR, takže je standardním příjemcem zpráv a pak je rozesílá dalším institucím.

Kauzu řeší policie



Kauzou Čapí hnízdo se zabývá po vlastní linii také česká policie, v případu byl obviněn premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Poté, co v říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu, však policie jejich stíhání přerušila. Obvinění stále čelí dalších devět lidí, včetně manželky premiéra Moniky Babišové.

Policie znovu o Babišovo a Faltýnkovo vydání požádala koncem listopadu, žádostí se nyní zabývá sněmovní mandátový a imunitní výbor.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Akcie na majitele

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele.

Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Farma už není mezi projekty spolufinancovanými z evropských fondů. [celá zpráva]