Kabinet chce prosadit centrální státní portál, kam se člověk připojí z počítače nebo mobilu přes internet a na jednom místě vyřídí všechny možné formuláře různých úřadů a veškeré služby státní správy.

Současně vláda slibuje maximální pokrytí Česka vysokorychlostním internetem. „Musí být dostupný i v té nejzapadlejší chalupě,“ píše se v návrhu.

Na ústředním portálu i daňové přiznání



Ústřední internetový portál, ve kterém se propojí státní databáze, budou obyvatelé používat na základě své identity, jejíž součástí má být například občanka s čipem, která se vydává již dnes.

„Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje, a žádat vysvětlení,“ slibuje vláda.

Služba bude prý dostupná i pro lidi, kteří internet nepoužívají nebo síť doma nemají, protože virtuální vstup do propojených databází bude k mání rovněž na poštách.

Zda nebo do jaké míry je vládní projekt s názvem Digitální Česko splnitelný a za kolik peněz, nechtějí odborníci a instituce oslovení Právem odhadovat, procesu digitalizace ale říkají ano, a čím dříve, tím lépe. Můžeme se prý inspirovat v zahraničí, zejména v severských zemích.

Neff: Aby to nedopadlo jako Internet do škol



Sama vláda vychází z toho, že Česko podle ní v digitalizaci státní správy směrem k obyvatelům zaspala a nevznikají nové projekty a služby. Kabinet chce v prvních 100 dnech vytvořit plán s termíny, kdy se do projektu zapojí jednotlivé úřady.

Projekt si pochvaluje s některými výhradami například průkopník internetu v Česku, spisovatel Ondřej Neff, podle něhož je rozšíření státních služeb na internetu v dnešní době nutností.

Internet je služba a má být placená za rozumné peníze spisovatel Ondřej Neff

„Pokud by došlo k tomu, že by úřady byly dostupné po internetu, tak to je velmi důležitá věc. První výrazný krok k digitálnímu česku byly CzechPointy, to je cesta,“ řekl Právu. Zdůraznil ale, že rozšíření digitální sítě do všech koutů země závisí na dalším vývoji.

„Jak známo, ďábel je skryt v detailech, těžko se dá usoudit, jak to potom vykrystalizuje. Připomenu třeba projekt Internet do škol, což byla v principu také dobrá věc, ale bylo to nastaveno jako soukromý kšeft,“ komentoval Neff.

Projekt byl v minulosti realizovaný ministerstvem školství, cílem bylo zavedení internetu na několik tisíc základních a středních škol. Nejvyšší kontrolní úřad ale nakonec konstatoval nehospodárné využití více než 800 miliónů korun.

Právo na internet

Vláda chce prosadit rovněž zákon o právu každého občana na internet, jako je tomu například v Estonsku. Takovému legislativnímu opatření Neff příliš nevěří.

„Internet je služba a má být placená za rozumné peníze, a ne že se fasuje, to mi přijde absurdní a nerealizovatelné,“ uvedl. Je podle něj ale beze sporu, že stát má udělat vše pro to, aby internet byl dostupný každému. „Je to technická a ekonomická záležitost, paragraf tomu nepomůže,“ odhaduje.

Ohledně vysokorychlostní sítě internetu vláda navrhuje vytvořit lepší podmínky pro operátory, aby měli motivaci dostavět sítě tam, kde připojení není. Překážkou je prý složitá administrativa při získání povolení.

S tím souhlasí výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund, podle kterého jsou jednou z hlavních překážek v rozvoji datové infrastruktury úřední komplikace.

Běh na více volebních období

„Už dlouhou dobu říkáme, že v ČR není dostatečná infrastruktura pro pevné internetové připojení. Stavba je drahá a byrokraticky náročná. Máme špičkové páteřní sítě, ale chybějí ‚silné dráty‘ do těch jednotlivých chalup,“ reagoval na vládní návrh. Největší problém je prý stavební zákon.

„Celé řízení je natolik složité, že pro zahájení výkopů pro optické kabely potřebujeme průměrně víc než rok času. Pro srovnání v Německu máte administrativu hotovou za měsíc. Navíc když do trasy přijde například státní podnik či veřejná instituce, místo aby daly požehnání a razítko hned, začnou s vámi licitovat,“ uvedl Grund.

„Vláda má ambici začít konstruktivně spolupracovat například s operátory a na to se těšíme,“ dodal.

Ideální pokrytí českého území internetem podle Neffa nenastane nikdy. „Není možné, aby někde v poslední vesnici na horách měli optický kabel. Důvody k nespokojenosti tady jsou, ale neřekl bych, že to jsou důvody k zoufalství. Je to proces, který nebude mít nikdy zakončení,“ dodal publicista.

Projekt Digitální Česko podle vlády zabere více volebních období. Kabinet proto chce se změnami alespoň začít s podporou ostatních stran. Česko přitom tlačí čas už kvůli strategickým cílům Evropské unie, která podle Grunda počítá s tím, že v roce 2020 bude mít 100 procent domácností pevný internet s rychlostí alespoň 30 Mb/s a nejméně 50 procent domácností 100 Mb/s.