Proč si myslíte, že právě vy máte šanci uspět v prezidentských volbách?

Podíval jsem se do všech vrstev společnosti, žil jsem na dně společnosti za komunismu, protože jsem byl vyloučen ze školy, zavřela mě StB do vězení, skončil jsem prostě v dělnických povoláních na mnohá léta, a proto jsem se setkal s lidmi opravdu na všech úrovních. Ale řeknu vám, kdybych já používal slovník, který znám, tak pan Zeman nevím, jestli by mi mohl konkurovat. Možná by se mu srolovaly ponožky z toho.

Tím chcete říct, že máte drsnější slovník, než občas v médiích používá Miloš Zeman? Říkáte, že se držíte na uzdě?

To se samozřejmě držím podle toho, s kým mluvím. Já to umím rozeznávat. Ale co je na rozdíl od pana Zemana, já jsem s těmi lidmi skutečně žil. To oni jsou spoluautory mých textů. To jsou jejich příběhy, které mi vyprávějí. Myslím si, že je to první docela dobrá věc pro prezidenta, občana, který je volen občany a co je nejdůležitější? Co lidem nabízím? Nabízím jim úplnou nezávislost. Já jsem úplně nezávislý člověk, a proto mohu zastávat názory všech občanů.

Myslím, že máme s Milošem Zemanem společnou takovou urputnost, takovou vášeň pro ten úkol, to jsem si jistý

Co podle vás lidi nejvíc trápí?

Spojuje je obava, že nežijeme v právním státě, že ne pro každého platí stejná férová pravidla. Zejména se to ukázalo u té Klausovy amnestie, kdy se ukázalo, že se moc špatně cítí lidé, kteří něco odpracovali, dodrželi pravidla a neuspěli. Zatímco úspěch slavili ti, kteří ta pravidla obešli. Všude kam přijedu si lidé stěžují na špatnou infrastrukturu, a to nejen na silnice, ale také na to, že nemají v některých částech naší země přístup k vysokorychlostnímu internetu. Když mluvím se starosty našich měst všude my říkají, jak špatný je systém krajů, který produkuje spousty úředníků, vzdaluje lidi. Oni by potřebovali rychlejší a dynamičtější sounáležitost s těmi úřady.

Pokud byste byl prezidentem, mohli bychom od vás očekávat, že byste vedl debatu s politickými stranami?

Prezident má veliké pravomoci, zaprvé musí rozumět lidem, jejíchž je prezidentem. Musí být transparentní. Já myslím, že je to strašně důležité slovo. Já razím tento princip od začátku své kampaně. Samozřejmě, že prezident nemá zákonodárnou iniciativu, o tom nemusíme spekulovat, ale co může dělat, je, ovlivňovat jejich tvorbu tím, že bude chodit na zasedání vlády, ale také na zasedání obou komor parlamentu, komisí a výborů. A já mám spoustu podnětů, který bych ohlídal.

Pro to, abyste něco takového prosadil, je samozřejmě potřeba mít podporu nějaké politické strany.

Podporu ano, ale ne nutně politické strany. Já jsem člověk, který chce být striktně nadstranický, vyjednával bych podporu pro určité zákony.

Objevují se názory, že aby někdo mohl porazit Miloše Zemana, tak to musí být člověk, který z nějaké části, dejme tomu třeba z deseti procent, přitáhne jeho voliče. Přitáhl jste nějaké voliče Miloše Zemana?

Video

Kandidát na prezidenta Michal Horáček o tom, co společného má s Milošem Zemanem.

Jestli jsem přitáhl, poctivě říci nemohu, protože to rozhodnutí udělají občané 12. a 13. ledna. Volič Miloše Zemana neexistuje. Striktně existuje pouze člověk, který v minulé volbě dal svůj hlas panu Zemanovi, ale jak to bude v nadcházející volbě, to musíme nechat na těch lidech. Oni mi často říkají: „Já jsem volil pana prezidenta Zemana, protože jsem nemohl volit pana Schwarzenberga.” A vysvětlují mi proč. Často mi říkají: „Ale pan Zeman mě zklamal, protože není důstojným reprezentantem naše státu.” A já si myslím, že těch deset procent to bude nejméně.

Nicméně Miloš Zeman má podle průzkumů stabilní podporu, aktuálně zhruba kolem čtyřiceti procent. Kdežto vy ostatní kandidáti tu stabilní podporu úplně nemáte. Proto se ptám, jestli se vám podaří získat nějaké voliče Miloše Zemana, potažmo co s ním máte společného?

Já si myslím, že s panem Zemanem nemám mnoho společného.

A máte něco společného?

Myslím, že máme společnou takovou urputnost, takovou vášeň pro ten úkol, to jsem si jistý. Prezident Zeman je tím proslulý, hodně jezdí za lidmi i když samozřejmě jeho zdravotní stav je mimořádně vratký, přesto jede, aby se s lidmi setkal. A to dělám pouze já a on, nikdo nenavštívil 500 míst jako já. A o té stabilní podpoře. Pokud by to bylo čtyřicet procent, tak pan Zeman našim příštím prezidentem nebude, protože může dostat čtyřicet procent v prvním kole, ale ve druhém nedostane už ani o procento víc.

Řekl jste slovo urputnost. Mě to docela zaujalo. Když jsem se koukala na vaše rozhovory, debaty, tak velmi často používáte slovo radikální i extrémní. Teď říkáte urputný. Není to od vás až takové drsné? Je to opravdu upřímné? Není to jen taková póza, abyste byl v těch debatách silnější?

Ne, já jsem takový od dětství. Ale zejména, pokud by to mělo být trochu přehnané, souhlasím, že v někom to může vyvolávat takový údiv, daleko horší je ten druhý extrém. Ta věčná mlha. To věčné uhýbání, právě ta neradikalita, právě taková ta funkcionářská politikářská řeč hlavně nikoho nenaštvat. Takový já nejsem. Každý člověk, který něco zastává, se současně proti něčemu jinému vymezuje. K tomu potřebujete odvahu a k tomu potřebujete přesnější slova a možná i tu urputnost.

Vadí vám Zdeněk Ondráček z KSČM (kandidát na předsedu poslanecké vyšetřovací komise GIBS – pozn. redakce), proč vám třeba nevadí jako premiér Andrej Babiš, který také nemá zcela vyjasněnou svou minulost s StB a byl členem KSČ. [celá zpráva]

Především bych chtěl říci, že to nevztahuji přímo na ty osoby. Spíš to vnímám nějaký vzkaz symbolický. Já jsem byl aktér 17. listopadu a proti lidem jako byl pan Ondráček, proti zástupcům toho okupačního režimu jsme se povstali. Je možné, že člověk byl mladý, každý z nás udělal chyby, nedomyslel a podobně. Ale pak je potřeba to jako chybu vidět, pojmenovat a říct: „Mě to mrzí, promiňte.” To by pro mě bylo úplně dostatečné, protože by se odsoudila ta idea.

Video

Prezidentský kandidát Michal Horáček o vztahu k StB, KSČM i Andreji Babišovi.

Takže rozdíl je v tom, že Andrej Babiš na tom Václavském náměstí nebyl v rámci pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti?

Třeba. On byl někde v cizině. To je ten symbolický rozdíl.

Proč vám to nevadí stejně?

Mě vadí leccos, ale přeci jen u toho pana Babiše nejsou některé věci jako dokončené. Pátrá se po tom Čapím hnízdě, ale nebyl vynesen verdikt, není definitivní verdikt o tom, jestli s StB spolupracoval nebo ne a u toho pana Ondráčka je to úplně zřejmé.

Proto, že máme nahrávku z Československé televize?

Nejen proto. Protože on sám to tak zastává. Mimochodem pan Ondráček je reprezentantem vzrůstající arogance právě komunistické strany, která sice dostala úplně nejmíň hlasů v živé paměti, ale přesto se zřejmě bude podílet na podpoře vlády, obávám se. Ta drzost ve Sněmovně vzrůstá a tomu se musím postavit.

Že nejste tak radikální ve vztahu k Andreji Babišovi v těch vašich vyjádřeních, není to nějaký přílišný respekt před ním? Z toho, že je premiér, má nějakou funkci, pozici, je to velmi vlivný člověk.

Ne. Ta jeho pozice vychází z toho, že všichni občané přeci věděli, jaké má problémy s Čapím hnízdem. Všichni věděli, že je problematická jeho minulost ve vztahu k StB, a přesto mu dali ve volbách ty hlasy.

Zdeněk Ondráček to samé. Také byl zvolen lidmi.

Souhlasím. Já neprotestuju proti tomu, že je pan Ondráček v parlamentu, vůbec ne. Já protestuji proti tomu, aby byl šéfem zrovna komise pro kontrolu GIBS.

Vojtěch Filip (Předseda KSČM - pozn. redakce) na základě toho řekl, abyste se vy sám zamyslel nad svou vlastní minulostí. Byl jste kandidátem tajné spolupráce StB?

Ne. To je něco jiného. Já jsem dal celý spis, který na mě StB vedla, na internet. To, že vám tam někdo napíše, že jste nějakým kandidátem, není vaše rozhodnutí a vy o tom ani nemusíte vědět. To je něco, co si tam píšou estébáci. Darebná, odporná organizace, která ničila naše životy. Je tam celý můj příběh, spolupráci jsem odmítl, a to byla vlastně má povinnost. Já bych se na sebe nemohl podívat do zrcadla.

Je to pro lidi v České republice vlastně vůbec důležité, jestli někdo byl kandidátem tajné spolupráce, členem StB, KSČ, VB? Pokud vidíme, že máme premiéra, který nemá vyjasněnou minulost ve vztahu k StB.

Pro některé to důležité je, pro některé méně, pro některé vůbec ne. Takoví jsme lidé. Klíčové je, že je to důležité pro mě a jestli je to pro mě důležité, tak na to upozorňuji.

Mám pocit, že Jiří Drahoš kopíruje mou volební kampaň

Stala se taková věc, že Jiří Drahoš okopíroval část nějakého vašeho facebookového statusu. Je to pravda? Stalo se to?

Ano, přesně, je to zdokumentované.

A vy jste pro Právo řekl, že to není poprvé, že se to velmi často stane, že něco napíšete a tři dny na to, to napíše i Jiří Drahoš. Čeho dalšího se to týká, by mě zajímalo? [celá zpráva]

Mnoha různých věcí. Málokdy to bývá takhle hloupě brutálně převzatý celý. Většinou je to taková věc, že já něco napíšu a za několik dní se objeví v takové destilované podobě podobné stanovisko. Ale jsou konkrétní věci, které bych mohl jmenovat a netýká se to jen těch statusů.

Třeba když jezdím někam, tak mám takovou tour, třeba do Pardubického kraje. Tak tam jedu a teďka třeba vidím, že pan Drahoš navštívil úplně přesně ta stejná místa. Hodně mě pobavila taková příhoda, že jsem si našel malou školu pro lehce postižené děti, jmenuje se to Svítání. Já jsem tam přijel dva, tři měsíce před panem Drahošem a byla tam taková zvláštní zkušenost. Začal hrát slepý klavírista jednu z našich písníček, kterou jsme udělali s panem Hapkou. Já jsem si s ním zazpíval, a potom tam ostatní děti měly bubínky, ta k jsem s nimi hrál na bubínky. No a teďka tam přijel ten pan Drahoš, ten itinerář byl úplně stejný a viděli jsme video, jak pan Drahoš hraje na bubínky.

Kopíruje Jiří Drahoš vaši volební kampaň?

No tak to zhodnoťte vy.

Já se ptám vás? Máte ten pocit?

Mám ten pocit.