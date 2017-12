„Nabídl jsem mu to, a on to předběžně přijal. Jde o funkci politického náměstka, protože si myslím, že k tomu má kolega Tejc velmi dobrou odbornost a zkušenosti,“ řekl Právu ministr Pelikán.

Doplnil, že o tom mluvil už i s premiérem a předsedou Hnutí ANO Andrejem Babišem. „Hovořili jsme o tom a nevznikl žádný problém,“ uvedl Pelikán.

Na dotaz redakce, zda v rámci resortu plánuje ještě nějaké další změny na pozicích svých náměstků, pak ministr reagoval stručně a jasně: „Neplánuji.“

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Bývalý předseda ústavněprávního výboru Sněmovny a vnitrostranický kritik vedení ČSSD Tejc v září, ještě před volbami oznámil, že bude pracovat pro jednoho pražského notáře, jehož jméno neuvedl. Nevrátil se ani do své advokátní kanceláře, jejíž činnost ve funkci poslance pozastavil.

„Dvanáct let jsem ve Sněmovně hájil veřejný zájem a zájem státu. V advokacii bych byl nucen stát na straně jednotlivých klientů, často i proti státu. Proto jsem se rozhodl změnit právní obor,“ vysvětlil tehdy Tejc Právu své pohnutky. Zůstat chce prý „co nejdál od politiky, které si užil víc než dost“.

Tejc pak přímo na konferenci jihomoravské ČSSD koncem listopadu oznámil konec svého členství ve straně. „Jsem velmi zklamán z toho, jak se zachovalo vedení. Na jižní Moravě je alespoň nakročeno ke změnám, které vítám, bohužel celostátní vedení rozhodlo, že žádná odpovědnost se vyvozovat nebude, sjezd bude jednodenní, na diskusi bude málo času, a především byla odmítnuta přímá volba předsedy, která mohla zvednout ČSSD ze dna. Ve straně, kde se vedení bojí vlastních členů a jejich názorů, být nechci,“ prohlásil Tejc minulý měsíc.