„Nepřekvapuje mě to, a tohle zdaleka není první případ. Od počátku kampaně pana Drahoše nás lidé upozorňují, že ať uděláme cokoli, tak do tří dnů to udělá pan Drahoš. A mívají pravdu,” sdělil Právu Horáček.

Ten už před dvěma týdny na Facebook napsal příspěvek, ve kterém se vymezil proti prezidentské abolici. „Aboliční článek Klausovy amnestie byl jednou z největších pohrom, které nás po revoluci postihly,“ napsal.

„Chci stát férový pro každého. Jak se cítí ten, kdo dodržel pravidla a neuspěl, zatímco úspěch slavili ti, kdo pravidla obešli?“ ptal se dále Horáček.

To u nás na akademii (populární hudby) nám museli ti, co kradli, nosit za trest zpěvníky. Od Daniel Zeman Zveřejnil(a) Michal Horáček dne 20. prosinec 2017

Ve středu se pak pod jménem Jiřího Drahoše objevil příspěvek s totožnými částmi textu. Vzápětí byl smazán, ale mezitím si ho stačili uložit jiní uživatelé Facebooku, kteří ho začali s různými uštěpačnými poznámkami dále šířit. Přidal se i mluvčí současného prezidenta Jiří Ovčáček.

Mluvčí Jiřího Drahoše Kateřina Procházková se Horáčkovi omluvila. „Vše jsme ověřili a jde o trapné nedorozumění. Okopírovat věty z facebookového profilu protikandidáta je opravdu hloupé. Omlouváme se panu Horáčkovi. Mrzí nás přílišná 'kreativita' našeho externího kreativce,“ napsala Právu.