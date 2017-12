Prostudovat si mohou i spis týkající se poslance Bohuslava Svobody (ODS), o jehož vydávání bude výbor jednat rovněž v lednu. Na rozdíl od spisu ke kauze Čapí hnízdo ale má výbor dokument k dispozici ve Sněmovně, přičemž podle informací Práva čítá asi sedm šanonů. V případě Svobody se týká kauzy Opencard, kdy prvoinstanční soud shledal poslance vinným, a nyní jde o odvolací řízení.

„Neřekl bych, že jde o rozdílný přístup orgánů činných v trestním řízení,“ řekl na dotaz Práva předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) s tím, že Svobodův případ je v jiném stadiu než kauza Čapí hnízdo.

Zájemci o dokument k Čapímu hnízdu se 27 šanony a se 7500 stránkami už spis viděli, jiní se chystají navštívit policejní centrálu a dalším prý postačila podrobná žádost o vydání obou poslanců k trestnímu stíhání.

„Naši poslanci už do spisu nahlédli, my už se tam dostavili, nemáme důvod čekat na to, až to někdo přinese do Sněmovny,“ řekl včera šéf SPD Tomio Okamura. Jeho klub prý bude opět hlasovat pro vydání obou poslanců, protože se neobjevily nové skutečnosti.

Přijde mi poněkud trapné, když někdo bere sto tisíc měsíčně a není ochoten během tří týdnů najít ani jeden den, aby se šel podívat do spisu, když to vyplývá z jeho pracovních povinností Jakub Michálek (Piráti)

„Pro mě je ten postup policie akceptovatelný, pro některé ne,“ uvedl v úterý šéf klubu TOP 09 a člen výboru Miroslav Kalousek. Dodal, že diskuse se kolem spisu může vést za účelem co nejvíc zdržovat. „Zdá se, že Andrej Babiš stále ještě nemá zajištěný dostatek hlasů pro nevydání a je mu třeba poskytnout čas, aby to zvládl,“ konstatoval.

Babiš popírá zdržování

Takovému argumentu se Babiš vysmál. „Proč bych to asi dělal,“ řekl Právu. Ze zdržovací taktiky obvinil v úterý babišovce a komunisty také předseda pirátského klubu a člen výboru Jakub Michálek, který spis pročetl. Upozornil, že není úkolem členů výboru spis studovat, ale ujasnit si informace, které třeba nevyplývají z policejní žádosti.

Michálek dal za pravdu policejnímu komisaři, který v pondělí - jak už Právo informovalo - sdělil členům výboru, že vyšetřovatelé nedají spis z ruky kvůli tomu, že v prostorách Sněmovny by nebyli schopni zabránit případnému úniku informací nebo kopírování.

„Přijde mi poněkud trapné, když někdo bere sto tisíc měsíčně a není ochoten během tří týdnů najít ani jeden den, aby se šel podívat do spisu, když to vyplývá z jeho pracovních povinností,“ řekl Michálek na adresu některých poslanců.

Z neveřejného jednání sněmovního grémia, kde jsou zastoupeny všechny frakce, Michálek prozradil, že se tam pohádal s místopředsedou komory a šéfem KSČM Vojtěchem Filipem. Komunisté podle něj prosazovali na grémiu, aby Sněmovna spis ke kauze Čapí hnízdo vyžadovala.

„Já tento nátlak považuji za nepřijatelný a byl bych velmi nerad, kdyby se takovéto komunistické metody uplatňovaly,“ řekl Michálek.