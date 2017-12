„Dnešního dne to rozhodnutí soudu nabylo právní moci, neboť proti němu nebylo podáno žádnou ze stran odvolání v zákonné lhůtě, která uběhla ve čtvrtek 14. prosince,“ řekla Právu mluvčí středočeského krajského soudu Jitka Vlnová.

To nyní otevírá cestu oběma původně obžalovaným mužům, aby požadovali odškodné po státu za 21 měsíců dlouhé trestní stíhání a také za řadu měsíců strávených ve vazbě.

A jak Právu nastínil sám Šrytr, peníze bude chtít po státu, ale i některých konkrétních lidech. Navíc prý chystá on i jeho devatenáctiletý syn žaloby na nemajetkovou újmu a hned několik trestních oznámení jak na svědky, kteří podle Šrytra vypovídali křivě, tak na některé novináře, ale i policisty ze speciálního týmu Tempus, kteří kauzu řešili.

Špatná důkazní situace

Tomu, že rozsudek z letošního září zůstane platný, nasvědčoval už dřívější postup středočeské státní zástupkyně Danuše Krejčové. Ta už při závěrečné řeči navrhla u hlavního líčení zproštění obžaloby s tím, že jsou ve věci pochybnosti o Šrytrově a Kacově vině.

Její kroky poté ještě přezkoumalo i Vrchní státní zastupitelství v Praze a podle tamního náměstka Adama Bašného byl postup žalobkyně zákonný a správný. Platí to prý jak v případě prvotního podání obžaloby, tak návrhu na zproštění i následného rozhodnutí nepodávat odvolání.

„Vrchní státní zastupitelství v Praze považuje vzhledem k průběhu dokazování v hlavním líčení podání odvolání v neprospěch obžalovaných za nedůvodné, a proto k takovému postupu nevydalo pokyn,“ sdělil v pátek Právu Bašný.

Doplnil, že obžaloba byla podávána za určité důkazní situace vzešlé z prověřování a vyšetřování trestní věci, kdy přes určité důkazní nedostatky nebylo prý možné jednat jinak než ji podat.

„V průběhu hlavního líčení se důkazní situace obžaloby významně zhoršila a státní zástupkyně tak jednala zcela profesionálně, když sama navrhla zprošťující výrok soudu, který návrhu vyhověl,“ dodal náměstek.

Bělu v noci 14. dubna 1996 přepadla a doslova rozstřílela na zahradě před jeho domem v Úvalech u Prahy pětice maskovaných mužů, která předtím z domu uloupila peníze a šperky za zhruba dvacet miliónů korun.

Jsem samozřejmě rád. Doteď jsem musel pravidelně chodit na probační službu, a to nyní padlo Pavel Šrytr

Kontroverzní podnikatel utržil celkem dvacet střelných poranění ze dvou různých zbraní včetně samopalu, přičemž minimálně tři rány byly smrtelné.

Hrozil jim výjimečný trest

Z účasti na jeho vraždě policie jen tři týdny před promlčením činu obvinila loni v březnu právě Šrytra s Kacem, někdejší členy policejního Útvaru rychlého nasazení (URNA). Hrozilo jim až patnáct let vězení, případně i výjimečný trest.

První z nich pro Bělu v minulosti pracoval jako ochranka a řidič. A podle původní výpovědi jedné ze svědkyň z místa činu byl jedním z pětice útočníků. Jenže dotyčná následně svou výpověď u soudu změnila, respektive Šrytra za pachatele neoznačila.

Pozdější osobní strážce dalších kontroverzních podnikatelů Františka Mrázka a Tomáše Pitra informaci o definitivním potvrzení rozsudku přivítal.

„Jsem samozřejmě rád. Doteď jsem musel pravidelně chodit na probační službu, a to nyní padlo,“ reagoval nejprve Šrytr, kterého to těší hlavně kvůli jeho třem dětem.

Nyní prý bude chtít alespoň částečně očistit na veřejnosti své jméno, které podle něj pro řadu lidí stejně zůstane i nadále spojené s vraždou a mafií.

Šrytr také nemíní nechat jen tak postup policie. Chce podat trestní oznámení zaprvé za to, jak se k němu policisté ze zásahové jednotky chovali při zatýkání, kdy proti němu, nahému a ležícímu na břiše, údajně opakovaně použili paralyzér.

Navíc míní doplnit i své dřívější podání proti vyšetřovatelům případu, kteří podle něj spáchali několik trestných činů. Zmínil mimo jiné vydírání, padělání listin a zneužití pravomoci úřední osoby.

Postup policie prověřuje GIBS



Šéf týmu Tempus Martin Baláž nechtěl Šrytrovy ostré výroky jakkoli komentovat s odkazem na to, že ještě nezná písemné znění rozsudku. Postup jeho policejního týmu v tomto případu už několik měsíců zatím bez konkrétních závěrů prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

„To, jak policisté tu věc ukuli a co všechno spáchali, to v žádném případě nedovolím, aby jim to prošlo. Na základě rozsudku na ně rozšířím trestní oznámení a všemi zákonnými prostředky budu chtít jejich potrestání,“ neskrýval naštvanost vůči kriminalistům Šrytr.

Trestnímu oznámení se prý ale nevyhnou i někteří svědci včetně pár utajených, kteří podle Šrytrova mínění účelově lhali v jeho neprospěch. Po těch bude chtít rovněž i náhradu nemajetkové újmy, stejně jako po policistech.

A v neposlední řadě bude Šrytr žádat finanční majetkovou újmu za své stíhání a patnáct měsíců strávených ve vazbě. Na to má navíc zákonný nárok, a lze tedy očekávat, že uspěje a částka se může pohybovat v řádech statisíců až miliónů korun.