Podle informací Práva chystané vládní programové prohlášení sice obsahuje bod týkající se restitucí, ale návrh změny zákona výslovně neslibuje. Hovoří jen o tom, že pokud někdo přijde s řešením, které bude právně nezpochybnitelné, vláda případný návrh podpoří.

To hraje do karet komunistům, kteří opakovaně návrh na zdanění náhrad ve Sněmovně předkládali, a nyní je to jedna z jejich podmínek pro toleranci Babišovy vlády. „Pokud by tady byla ochota něco dělat s církevními restitucemi, samozřejmě to přivítáme,“ řekl Právu šéf Vojtěch Filip. KSČM podle něj svůj záměr nevzdají a návrh zákona týkající se zdanění náhrad předloží znovu v souladu se svým volebním programem.

Na rozdíl od minulého období by přitom pokus o zdanění náhrad mohl mít šanci na schválení. Vedle babišovců, komunistů a okamurovců, kteří mají celkově 115 hlasů, by se připojili i někteří soc. dem. poslanci. Právě jihočeské zastupitelstvo vedené Jiřím Zimolou (ČSSD) poslalo loni do Sněmovny obdobný návrh na zdanění náhrad, ale k jeho projednání nikdy nedošlo, spadl pod stůl stejně jako návrh z dílny KSČM. Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli tomu Zimolu zkritizoval za to, že chce sbírat body před krajskými volbami. Podle něj by nápad nejspíš neuspěl u Ústavního soudu.

Lidovci nadto opakovaně vyhrožovali odchodem z vlády, pokud by se ministři ke zdanění náhrad většinově přiklonili.

Babiš: Není důvod to nezdanit



Premiér a někdejší místopředseda vlády a ministr financí Babiš se několikrát nechal slyšet, že nevidí důvod, proč by se nemohlo vyplácení finančních náhrad církvím zdanit.

Výpočet náhrad označil za podvod. Zákon o církevních restitucích, který prosadila Nečasova vláda a začal platit od roku 2013, stanoví, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které nelze vydat, mají církve do roku 2043 vyinkasovat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Kvůli inflaci by konečná suma mohla dosáhnout až 100 miliard.

Klouzavý mandát znovu ve hře

Vládní programové prohlášení, které mají ministři schválit v pondělí, počítá i s evergreenem v podobě zavedení tzv. klouzavého mandátu. Jde o to, že za ministra, který je současně poslancem, by nastoupil tzv. náhradník.

Po případném odchodu z vlády by se ministr mohl vrátit zpět do poslanecké lavice, kterou by náhradník musel uvolnit.

Novinkou ve vládním programu také má být zavedení jednokolové volby do Senátu. Babišovci argumentují finanční úsporou a také nízkou volební účastí v druhém kole. Při jednokolové volbě by se senátorem stal kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů.