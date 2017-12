Betlémské světlo je v Česku. Skauti ho dovezli vlakem z Vídně

Betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, dorazilo do Česka. Z Vídně je krátce po půl sedmé večer přivezli rychlíkem Joseph Haydn skauti do Brna. V neděli skauti přinesou světlo do katedrál v Praze, Brně i Olomouci, aby je poté znovu vlakem rozvedli po celé České republice.