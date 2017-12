Vlaky ve směru do Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem začínají a končí jízdu na nádraží v Holešovicích, spoje do Lysé nad Labem ve Vysočanech. Naopak vlaky do Nymburka a na Český Brod a Kolín i po této události z Masarykova nádraží vyjíždějí, informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Podle předpokladu by se provoz nádraží měl vrátit k normálnímu stavu krátce po 17:00. Do této doby dráhy cestujícím doporučily využívat linky městské hromadné dopravy a sledovat aktuální informace na internetové stránce Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.