Ministerstvo podle ní počítá s dlouhodobou investicí, měla být rozložena do let 2019 až 2025. „Bude se týkat výstavby a rekonstrukce nejen Vojenské akademie a výcvikového centra ve Vyškově, ale také všech výcvikových zařízení a výcvikových prostorů, které využívá - Libavá, Doupov, Boletice a Centrum simulačních technologií,” uvedla mluvčí.

Doplnila, že vojenskou akademií a výcvikovým centrem ročně projde 17 000 až 18 000 vojáků a že zajišťuje veškerou odbornou přípravu celého resortu obrany včetně výcviku nováčků a aktivní zálohy.

Investici do vojenské akademie ve vyškovských Dědicích ve středu potvrdil i vyškovský starosta Karel Goldemund (ČSSD). Město má informace, že by armáda měla do akademie ve Vyškově investovat miliardu v následujících dvou letech. „Měla by zde vzniknout poptávka po dalších asi 450 pracovních místech,” uvedl starosta.

Armáda zároveň už dříve uvedla, že ve vojenském újezdu Hradiště v Karlovarském kraji má do čtyř let vzniknout nové výcvikové středisko se stálou posádkou 200 až 300 vojáků, aby se vyškovské akademii ulevilo. Náklady odhaduje na stovky milionů až miliardy.