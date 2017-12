Otočme kormidlo, ledovec je na dohled, burcuje neznámá skupina soc. dem.

Roztříštěnost a nedůvěra v partajní špičky po propadáku soc. dem. v říjnových sněmovních volbách dál pokračují. Naznačují to nejrůznější návrhy na změnu stanov, které by měl schválit únorový sjezd soc. dem. Právě k jejich změně vyzval nedávno v dopise členům úřadující šéf soc. dem. Milan Chovanec, podle kterého by měla být partaj napříště méně těžkopádná a neměla by působit jako zkostnatělý moloch.