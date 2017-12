Do politiky jste vstupoval v roce 2011, po šesti letech jste ve svých 63 letech nejstarším nastupujícím premiérem ČR. Před volbami jste řekl, že chcete být v čele vlády čtyři roky a pak v politice skončíte. Jak dlouho si myslíte, že zůstanete předsedou této vlády?

Uvidíme. Lidé očekávají, že tady bude funkční kabinet, a je jim upřímně jedno, jestli bude koaliční, menšinový, v demisi či bez důvěry. Lidé chtějí, aby vláda vládla a řešila jejich problémy. A my jsme na tu zodpovědnost připraveni. A od 2. ledna 2018 budu mít nárok na důchod. Ale nejde o věk. Někteří důchodci mají lepší tah na branku než ti osmnáctiletí.

To myslíte vážně, že nezáleží na tom, jestli vláda bude mít důvěru?

Mluvím o lidech, ne o tom, na čem záleží. To řešíte vy, v tom svém bublinovém, novinářském světě. Lidé prostě chtějí, abychom začali pracovat. A když se podařilo, že vláda vznikne o měsíc a půl dřív než v roce 2014, tak nebudeme sedět s rukama v klíně. Od 13. prosince, jakmile bude kabinet jmenován, začne naplno makat.

Hned ten den uvedu některé ministry do úřadu, čtrnáctého brzy ráno letím do Bruselu, patnáctého ještě makám v Bruselu, osmnáctého dál uvádím ministry a zasedne vláda, od 19. do 22. prosince budu oslovovat jednotlivé strany.

A co ta důvěra?

Samozřejmě že o důvěru budeme usilovat, ale to přece neznamená, že budeme měsíce jednat a jednat a čekat na sestavení vlády do té doby, než vyjednáme důvěru.

Chcete říct, že byste vládl v demisi i měsíce?

Ale to vůbec neříkám. Jak ale víte, že důvěru nezískáme?

Vždyť s výjimkou KSČM nikdo nepřipouští ani toleranci vaší menšinové vlády.

Přijdeme s programovým prohlášením, představíme ostatním vládu a budeme jednat. Uvidíme, jestli se domluvíme na koalicích při hlasování o nějakých zákonech a jestli nás zároveň třeba nebudou tolerovat.

Nebude to ztráta času?

Vám se furt něco nelíbí. Kdybych požádal o důvěru hned 15. prosince, tak se na mě zase vrhnete, že jsem to uspěchal a že jsem se nesnažil jednat. Cokoli udělám, je špatně. V ČT o tom slyším od rána do večera. Tam stále spekulují komentátoři, kteří mě ani neznají, ale o to víc o mně zasvěceně mluví.

Za pět let platy vzrostly o 7600 korun, ale penze jen o 1400 korun. To je málo, ty nůžky se příliš rozvírají

Jednání o toleranci a programu ztráta času určitě nebude. Ale záleží na tom, jak se zachovají ti, které oslovíme. Do vlády s námi nikdo jít nechtěl. Hned po volbách jsme nabídli většinovou koalici ODS, ti nás odmítli snad desetkrát. Piráti také. Přitom to byly dvě strany, ke kterým máme programově nejblíž. A když nás odmítli i ostatní, tak přicházíme s menšinovou vládou.

Teď se opatrně hlásí ČSSD a lidovci, že by zase rádi do vlády. Není chyba nezopakovat současnou koalici?

Proč by vlastně vláda měla vzniknout na půdorysu staré koalice?

Protože by měla většinu a lépe by se vám vládlo.

Nemohu říci, že by se nám v koalici, kde soc. dem. s lidovci hlasovali proti nám a politikařili, lépe vládlo. Hlavně ale nevím, s kým ta jednání mám vést. Klub ČSSD není jednotný, vždyť ty poslance jejich vlastní straníci vyzývají, aby odešli ze Sněmovny. Nevím, jakou teď mají legitimitu, jestli tam po únorovém sjezdu vůbec budou, jaké bude vedení. Na to opravdu čekat nechci.

Kdyby soc. dem. trochu přemýšlela, tak by si spočítala, že s ANO by byla úspěšná. Místo toho lidi z ČSSD a lidé napojení na tuto stranu proti mně vedli kontinuální kampaň, která nakonec poškodila je. Nebýt vymyšleného Čapího hnízda, tak jsme mohli v klidu dál společně vládnout a Sobotka, který tak strašně stojí o funkce, mohl být předseda Sněmovny.

Čím konkrétně chcete strany přemlouvat, aby vás podpořily?

Programovým prohlášením, které by mělo být hotové kolem 18. prosince. Se stranami budeme debatovat o prioritách, například o úřadu pro informatiku, který chtějí i piráti. Uvidíme, jestli nám pak přijdou pomoci, nebo budou jen mudrovat. Ono se to kritizuje, když nemají ponětí, jak těžkopádně stát funguje.

Nezavádíme žádné zdravotnické poplatky, nebudeme zavírat nemocnice ani rozhodně neplánujeme jejich privatizaci

Chceme předložit zákon o veřejných stavbách a nový zákon o dani z příjmu. Je potřeba otevřít státní správu a udělat reformu zákona o státní službě, investovat do obnovy kulturních památek. Chceme, aby se stavěly byty, chceme podpořit mladé rodiny, aby měly děti.

Plánujeme zrušit superhrubou mzdu, ušetřit peníze všem zaměstnancům výdajovým paušálem ve výši 6000 korun ročně, snížit na deset procent DPH na pivo, vodné a stočné a základní potraviny jako třeba chléb, mléko či maso.

Co je podle vás nejdůležitější?

Určitě důchodová reforma. Za pět let platy vzrostly o 7600 korun, ale penze jen o 1400 korun. To je málo, ty nůžky se příliš rozvírají. Senioři mají drahé bydlení a léky a chtěl bych, aby si mohli dovolit vyjet na dobrou dovolenou, do lázní, protože si to odpracovali. Proto musíme navýšit základní výměru penzí z devíti na deset procent průměrné mzdy a oddělit důchody od rozpočtu a mít zase samostatný důchodový účet.

To přece není reforma, ale spíš úprava parametrů.

Ale samozřejmě že důchodovou reformu, o které všichni mluví 25 let, připravíme. Ale nečekejte, že vám ji tady vyložím. Nejsem expert na důchody, a hlavně na to mám celý tým, který to připravuje. Určitě ale chceme například rekvalifikovat důchody hlavně u žen, které se staraly o děti a teď mají nízké penze.

Kromě toho musíme investovat, protože z investic vzniká růst a pak jsou z toho peníze pro všechny. A pak můžeme dál zvyšovat platy učitelům, pracovníkům v sociálních službách, kultuře, jak to máme v programu.

Premiér Andrej Babiš

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Proto jsem kritizoval minulou vládu, protože zvýšila víc peníze bezpečnostním sborům než učitelům. To nebylo poprvé, kdy mě Bělobrádek se Sobotkou přehlasovali. Teď je průměrný plat na Generální inspekci bezpečnostních sborů 60 tisíc.

Kde na to zvyšování vezmete? Podle pravice projídáte rozpočet.

Z výnosů daní a pojistného a z investic. Díky bohu i za to, že máme nezávislou korunu, a ne euro. A samozřejmě budeme šetřit. Je dost prostoru, kde to je možné.

Plánujete zavádět nějaké poplatky, případně rušit nemocnice?

Nezavádíme žádné zdravotnické poplatky, nebudeme zavírat nemocnice ani rozhodně neplánujeme jejich privatizaci. Nemáme to ani v programu a ani s ničím takovým nepočítáme. Zachováme dostupnost zdravotní péče tak, jak je.

Co chceme ale akutně řešit, je eRecept. To se dlouho připravovalo, exministru zdravotnictví Němečkovi se to nepovedlo a teď to nefunguje. To je pravděpodobně třeba odložit a podívat se, v jakém stavu to je, protože nemá smysl podporovat něco, co nemá efekt. Musí to být funkční.

Kdyby ANO navrhlo za premiéra někoho jiného, tak mohla už vzniknout většinová vláda. Proč trváte na tom, že kabinet povedete? Couvl byste při druhém pokusu?

Lidé do Sněmovny volili hlavně mě. Dostal jsem skoro 50 tisíc preferenčních hlasů. Všichni věděli, že kandiduji na premiéra, a všichni věděli, co mám za sebou. Jako jediný od revoluce jsem napsal skutečnou vizi této země, na rozdíl od těch, co v politice dřepí půlku života.

Premiér Andrej Babiš

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Naši voliči chtějí, abych ten úřad vykonával, protože vědí, co jsem dokázal jako ministr financí – EET, kontrolní hlášení, prokazování původu majetku, restrukturalizace Finanční správy, to všechno byly moje projekty. Líp jsem vybíral daně, a proto jsme mohli navyšovat platy a důchody.

Takže ať nám ostatní strany nemluví do personálií. Také neříkáme, že by Sobotka měl odejít, když ho k tomu vyzývají vlastní členové, že by Bělobrádek měl splnit slib a rezignovat na předsedu. To je jen další snaha, jak popravit Babiše.

Chcete vládnout sám proto, abyste se nemusel dělit o moc?

To není dělení moci, to je hlavně práce. A těžká práce. Chci něco udělat pro tuto zemi a dostat ji na úroveň, kde byla za první republiky. Vrátit ji na špičku Evropy, kam patří. Kdyby mi šlo výhradně o mé zájmy, tak jsem se mohl chovat jako ti velcí oligarchové a do politiky vůbec nešel.

Ve čtvrtek jedete na summit EU, kde se bude probírat migrace. Komise však už Česko žene před soud kvůli odmítání uprchlíků, co tam tedy vyřešíte?

To Sobotka nezvládl. Kdyby vyjednával s Evropskou komisí, tak to tak být nemuselo. Všimněte si, že Slováky, kteří dokonce podali žalobu, EK před soud nežene. Slováci se tvářili, že někoho přijmou, projevili vůli, ale potom nikoho nepřijali. EK ale žaluje nás, Polsko a Maďarsko. Takže to jde řešit.

Hlavně musíme ostatním zemím vysvětlit, že systém kvót je nesmysl, nutit nás nemá smysl a že ilegální migrace se má řešit mimo Evropu, že musíme bojovat proti pašerákům a inspirovat se řešením, jaké mají v USA nebo Austrálii.

Do Evropy totiž nepřicházejí ti nejchudší lidé třeba z Malawi. Jde o lidi, kteří mají peníze a došli k názoru, že jejich země nejde asi dobrým směrem a že v Evropě jim bude líp. A na nich ta převaděčská mafie vydělala 5,7 miliardy eur.

Co budete dělat, kdyby došlo na pokutu za kvóty?

Pokud vím, tak Komise může případnou žalobu kdykoliv stáhnout. Musíme o tom vyjednávat a nabízet jiné modely, jako je obrana hranic nebo pomoc jiným zemím. Žádné uprchlíky ale nechceme.

EU musí pochopit, že pokud nebude naslouchat našim návrhům, tak bude sílit vliv extrémních stran jako AfD nebo SPD, které vlastně mají strategii rozbít Evropu. Ale ztratit svobodu volného pohybu osob, zboží, kapitálu, služeb by nás zásadně poškodilo.