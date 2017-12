Ve čtvrtek se dočkáme jasné či polojasné oblohy. Oblačnost se bude od jihozápadu protrhávat a odpolední maxima se v Čechách dostanou na 4 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 6 stupňů.

Večer však od západu začne počasí ovlivňovat studená fronta. V pátek proto bude zataženo až oblačno. Zpočátku dne budou srážky sněhové pouze na horách, v průběhu dne se dostanou i do poloh od 400 metrů nad mořem. Na Moravu a do Slezska by měla fronta dorazit kolem poledne. Ranní minima klesnou na 2 až -2 stupně, přes den vystoupají na 2 až 6 stupňů. „Pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý vítr, který může v horských oblastech vytvářet sněhové jazyky,” dodala Honsová.

V sobotu bude pokračovat chladné severní až severozápadní proudění. Ráno teploty klesnou na 0 až -4 stupně, přes den zůstanou mezi 2 a -2 stupni. Převládat bude oblačno až zataženo s občasným sněžením, přechodně se však dočkáme i polojasné oblohy.

Ještě chladněji by mělo být v neděli. Ráno mohou teploty klesat na -2 až -6 stupňů, při zmenšené oblačnosti i k -9 stupňům, vyskytovat se mohou i mrznoucí mlhy. Nejčastěji bude oblačno či polojasno.

Více oblačnosti by mělo být v pondělí. Na horách ji doprovodí sněhové přeháňky. Odpolední teploty budou opět kolísat kolem nuly, ráno mohou znovu klesat na -2 až -6 stupňů. Při vyjasnění může opět být až -9.

Výhled od úterý do čtvrtka slibuje převládající oblačno či polojasno. Ranní minima zůstanou pod bodem mrazu a odpolední teploty by měly jen neochotně překračovat nulu. Vývoj počasí budou meteorologové teprve upřesňovat.