Důvodem pro kárnou žalobu bylo, že soudkyně údajně něco jiného vyhlásila v soudní síni a zcela jinak pak tuto skutečnost interpretovala pro média prostřednictvím tiskové mluvčí.

Králová v listopadu při hlavním líčení v tzv. kauze poslaneckých trafik, ve kterém figuruje někdejší šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase a později jeho žena Jana Nečasová, náhle rozhodla o nezákonnosti odposlechů jako důkazu v daném případu. Vyhověla tak námitce obhajoby. [celá zpráva]

„V tiskových reakcích to zjemnila potud, že se to týká jen dvou SMS. Nicméně z protokolu o hlavním líčení je zcela zjevné, jak rozhodla, a podle mého názoru tím zmařila možnost stran jakkoliv reagovat na to důkazní řízení,” citovala Vávru Česká televize, která informaci o kárné žalobě přinesla první.

Žaloba z ministerstva

Králová už čelí kárné žalobě, kterou na ni v září podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) [celá zpráva]. Ten Králové vytýkal, že se při svých rozhodnutích opakovaně neřídila závaznými pokyny nadřízeného soudu, aniž by to patřičně zdůvodnila a vyargumentovala.

Šlo mimo jiné o případ údajného zneužití Vojenského zpravodajství, ve kterém také figuruje Jana Nečasová.

Králové, které Nečasovou a další obžalované opakovaně osvobodila, byl případ odebrán. Nová soudkyně Pavla Hájková na konci listopadu rozdala obžalovaným podmínky. Verdikt není pravomocný. [celá zpráva]

Česká televize uvedla, že v návrhu na zahájení kárného řízení Pelikán uvádí celkem pět kauz. Kromě případu Vojenského zpravodajství čelí Králová kárné žalobě třeba také kvůli kauze manažerů Čepra či někdejšího šéfa Správy železniční a dopravní cesty.