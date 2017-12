„Děti už nenosí kapesní nožíky, ale berou si nože. U kluků ve věku patnáct až devatenáct let se objevují tzv. boxery. Je potřeba to řešit dřív, než začnou v tašce nosit tatínkovu devítku,“ řekl Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice s tím, že zbraně i drogy začínají být na školách velký problém.

Většina školáků ví, kde drogu sehnat

Na školách se vedle tabáku a alkoholu objevují například konopné drogy nebo nově syntetické drogy. Ty se dají sehnat na internetu. Děti do 12 let rovněž inhalují těkavé látky. „Ve dvou třetinách případů dostanou děti ve škole drogy od spolužáků a více než 70 procent dětí ví, na koho se ve škole obrátit, aby je dostaly. Lidé si neuvědomují, že nejde o nějaké vnější nebezpečí cizích dealerů, ale že distribuce probíhá ve třídách mezi dětmi navzájem,“ zdůraznil Miovský.

Ačkoliv by měla škola zasáhnout, často se tak neděje. Někteří ředitelé se snaží držet věc pod pokličkou. „Když třeba zjistí, že žák bere drogy, řeší to tím způsobem, že ho vyloučí. Přitom by měli zavolat policii, ale nestává se to, porušují tak zákon,“ vysvětlil Miovský.

Že takové praktiky fungují, potvrdil i ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. „Ze své praxe znám dva případy ředitelů. Jedni se k tomu staví čelem, protože vědí, že rodiče chtějí vidět, že s tím něco dělají. A pak jsou tací, jež to zametají pod koberec. Důvodem je hlavně strach ze ztráty prestiže,“ objasnil Frydrych.

Už 17 let čekají na peníze

Podle Miovského má přitom Česká republika už 17 let národní projekt prevence. Potíž je ale jeho uvedení do praxe. „Ministerstva zdravotnictví ani školství totiž neposlala slibované peníze, aby mohl být implementován. Předpokládá spolupráci různých resortů, zejména pak zdravotnictví, vnitra, školství, sociálních věcí a spravedlnosti. Nyní taková společná diskuse chybí,“ upřesnil Miovský.

Odborníci se v projektu zaměřili například na postupy pro testování dětí na přítomnost drog přímo ve školách. Důležité je také podle odborníků vzdělávání pedagogů, kteří často netuší, jaké pravomoci v podobných situacích mají. Důležité je taktéž zlepšit spolupráci a informovanost rodičů se školou.