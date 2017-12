Proč trvá poslanecký klub KSČM na nominaci Zdeňka Ondráčka do vedení komise pro GIBS?

My si opravdu myslíme a jsme o tom přesvědčeni, že můj kolega Zdeněk Ondráček má především odborné předpoklady k tomu, aby předsedu komise vykonával. Tam opravdu o nic jiného nejde, a proto jsme řekli, že si nenecháme kádrovat naše nominanty tak, jako jsme to nedělali u nikoho jiného.

Slovo kádrovat od KSČM zní minimálně problematicky, protože to byli právě komunisté, kteří v minulém režimu před rokem 1989 sami kádrovali.

Mně je velice líto, že ten postoj je zachováván i 27 let po revoluci. My jsme se k tomu vyhranili v tom směru, že opravdu neřešíme to, co bylo před rokem 1989. My se chováme jako demokratická strana vzniklá v roce 1990.

Takže by podle vás nemělo být bráno v potaz to, co se dělo před revolucí?

Já si ale nemyslím, že to souvisí s problémem mého kolegy Zdeňka Ondráčka. Proč bychom měli řešit, co bylo před 27 lety ve spojení s naším nominantem? Nikdo neřeší třeba prezidentské kandidáty, co dělali před rokem 1989, ale řeší se přece ta současná situace, jak budou pracovat a s čím přicházejí a řeší se zase jen náš člověk, protože někdo z toho udělal mediální a politické téma.

Myslíte kandidáta na prezidenta Michala Horáčka, který poslal výzvu Andreji Babišovi?

Tak víme, že to nebyl jen pan Horáček. Víme, že předtím přišel i pan Drahoš, ale toho se média nechytla, tak to zkusili přes pana Horáčka. Kolega Zdeněk Ondráček neříká nic, že by tam v roce 1989 nesloužil, ale my říkáme, že tam sloužilo daleko víc lidí. [celá zpráva]

My si opravdu nemyslíme, že je to téma, které by se mělo rozebírat tady ve Sněmovně. Je mi líto, že se toho chytl i pan Babiš nebo i pan Okamura, kteří od začátku věděli, že deklarujeme to, že chceme do této komise právě Zdeňka Ondráčka, a neměli s tím žádný problém. Ale když s tím přijde mediálně vyhrocená situace, najednou je to problém i u nich. Byly tady nějaké politické domluvy a my jsme na hlasování při předsedech výborů hlasovali tak, jak bylo dohodnuto, a nikoho jsme nekádrovali a říkali jsme, že je to na nominaci těch příslušných výborů, koho tam dají.