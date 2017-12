Odborníci to přikládají tomu, že čeští studenti tráví víc času u počítačů a užívání drog pro ně přestává být módou. „Dnešní mladí lidé už nepovažují drogy za tolik atraktivní jako minulé generace,“ řekl ředitel národního monitorovacího centra pro drogy Viktor Mravčík.

Jsou podle něj také díky mobilům více pod kontrolou rodičů. „Mnohem víc času tráví on-line a nepotřebují chodit za vrstevníky, kde jsou ve větším ohrožení, že drogy zkusí,“ dodal.

To ale neznamená, že dnešní děti žijí zdravěji, protože přílišné hraní počítačových her může vést k závislosti stejně jako on-line hazardní hry. Podle psychiatra Vladimíra Kmocha mezi mladistvými také přibývá uživatelů steroidů, látek podporujících tvorbu svalů.

Monitorovací středisko začalo kromě uživatelů konopí pro rekreační účely sledovat i lidi, kteří používají a také i často pěstují konopí pro svou léčbu. Podle průzkumu užilo marihuanu k léčení 15,2 procenta lidí, což v přepočtu na dospělé znamená, že jako lék konopí využilo už okolo 880 tisíc lidí.

Legální konopí chtějí jen Piráti

Konopí s obsahem psychoaktivní látky THC v Česku je legální užívat pouze pro léčebné účely, a to jen na základě lékařského předpisu. Sušená droga byla v lékárnách nedostupná nebo je velice drahá. Proto se lidé např. s roztroušenou sklerózou spoléhají na vlastní výrobu či na nákup na černém trhu.

Mladí lidé nesportují a hledají si pouze berličky v podobě drog. Proto bych na současném stavu nic neměnil a umožnil přístup ke konopí pouze nemocným. Člen zdravotního výboru Milan Brázdil (ANO)

Tomu by chtěli udělat přítrž Piráti, kteří jako jediná politická strana navrhují legalizaci marihuany. Podle nich by stát vydával pěstitelům licence, a na daních by tak mohl získat až tři miliardy korun. Lidem by také dovolili pěstovat několik rostlin pro vlastní potřebu.

S tím ale nesouhlasí ostatní strany. „Mladí lidé nesportují a hledají si pouze berličky v podobě drog. Proto bych na současném stavu nic neměnil a umožnil přístup ke konopí pouze nemocným,“ řekl člen zdravotního výboru Milan Brázdil (ANO).

Stejně se k problému staví i SPD. „My jsme pro to, aby bylo konopí pouze pro léčebné účely. Nový ministr by měl zajistit, aby bylo finančně dostupné,“ řekl Právu šéf SPD Tomio Okamura.

Víc kuřáků i pijáků

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila nejpalčivějším problémem v české společnosti je, že ve starší populaci roste počet silných kuřáků, lidí ohrožených alkoholem a také každodenních uživatelů konopí.

Každý den kouří 26,6 procenta, což je 2,4 miliónu lidí, kolem 600 tisíc dospělých pije denně nebo téměř denně alkohol. Z toho sto tisíc lidí jsou alkoholici, kteří vypijí denně více než pět sklenic alkoholu, tedy půllitrových piv či velkých panáků.

Podle zprávy také roste počet úmrtí kvůli předávkování alkoholem – v roce 2015 jich zemřelo 324 a loni už 415. [celá zpráva]

Vedle toho se snižuje počet závislých na tvrdých drogách. Nejvíc je jich stále na pervitinu – okolo 34 tisíc – a na různých formách opiátů jako heroin je závislých okolo 13 tisíc narkomanů. Loni zemřelo kvůli předávkování pervitinem, opioidy a těkavými látkami 32 lidí, v roce 2015 to bylo 44. Mnohem více lidí zemře po požití léků. Loni takto přišlo o život 62 lidí.