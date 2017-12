Na horách napadne až 20 cm sněhu, pak se oteplí

Na bohatou sněhovou nadílku se mohou těšit lidé v horských oblastech Česka. Od nedělní noci do úterního poledne by tam mělo napadnout zhruba deset centimetrů sněhu. Na Šumavě a v Krušných horách nicméně napadne dokonce až 20 centimetrů. Uvedl to v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, že v úterý by se mělo oteplit.