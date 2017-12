Krnáčová po sobotním pádu lávky, při kterém byli zraněni čtyři lidé, nechá přezkoumat poslední posudek. "Je tři týdny starý a na nic takového neupozornil," uvedl Vodička. Primátorka chce také provést revizi všech lávek a mostních konstrukcí, prošetření pádu lávky a vyvození odpovědnosti.

Záznam: V Praze se zřítila do Vltavy velká betonová lávka

Policejní mluvčí ke spadlé lávce

Pražští Piráti v sobotu v tiskové zprávě napsali, že TSK věděla o špatném stavu lávky už od roku 2009. Vyplývá to podle nich z materiálu, který loni v dubnu schvalovali pražští radní. Piráti tvrdí, že TSK péči o mosty dlouhodobě zanedbává.

Zřícený most má co nejdříve nahradit provizorní konstrukce, její postavení může trvat týdny či měsíce. Zároveň se začne projektovat nový most. Jak uvedl poradce primátorky Martin Vodička, nejrychlejším řešením bude přívoz. Ten by měl začít fungovat v nejbližších dnech.

Vyjádření ředitele záchranné služby ke spadlé lávce

Mluvčí hasičů o zásahu u zřícené lávky

Zbytky lávky v Troji jsou nyní ohrazené zábranami, aby na ně nikdo nechodil. Jak uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan, statik zjistil, že jsou velmi narušené a mohou kdykoli spadnout.

Visutá lávka spojovala Císařský ostrov s pražskou čtvrtí Troja od roku 1984. Stavbu projektoval profesor Jiří Stráský. Na jejím místě stál od roku 1976 provizorní pontonový most, který ovšem v létě 1981 strhla povodeň.

Zřícená trojská lávka

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Záchranářům pomáhal také vrtulník

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky